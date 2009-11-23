Венеціанська комісія розгромила законопроект «Про прокуратуру»

Європейська комісія «За демократію через право» (Венеціанська комісія) закликає відкликати проект закону «Про прокуратуру», прийнятий Верховною Радою України у першому читанні в квітні 2009 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, відповідні рекомендації містяться у висновку Венеціанської комісії № 539, що був оприлюднений на засіданні комісії 27 жовтня 2009 року.

У своєму висновку Венеціанська комісія закликає відкликати цей законопроект, оскільки він «не має на меті реформування існуючої системи прокуратури, котру Україна успадкувала з радянських часів. Цей проект закону радше є спробою зберегти status quo і покласти край реформаторським діям, започаткованим на основі Конституції України 1996 року».

На думку Венеціанської комісії, «при розробці законопроекту не було взято до уваги жодного з основних критичних зауважень, висловлених Венеціанською комісією в її висновках від 2001, 2004 і 2006 рр. Законопроект зберігає ті риси, проти яких Венеціанська комісія заперечувала в своїх попередніх висновках. У разі прийняття цього законопроекту прокуратура залишиться дуже потужнім і надмірно централізованим інститутом, функції якого будуть значно ширшим за функції прокурорів у демократичному суспільстві. Законопроект не наближає Україну до виконання її зобов’язань перед Радою Європи, згідно з яким «роль і функції прокуратури зміняться (зокрема, щодо здійснення загального контролю за законністю), з перетворенням цього інституту на орган, який відповідатиме стандартам Ради Європи».

Як повідомлялося, у травні 2009 року міністр юстиції України Микола ОНІЩУК звернувся до Венеціанської комісії з проханням провести оцінку проекту закону «Про прокуратуру».

Міністерство юстиції, підтримуючи необхідність реформування прокуратури, вважає принципово важливим, щоб робота над новою редакцією Закону України «Про прокуратуру» здійснювалась з урахуванням позиції Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія), як однієї з найбільш авторитетних експертних організацій у сфері забезпечення верховенства права та дотримання прав людини.