Семінар з прав людини для студентів факультетів журналістики та кінорежисури, стажерів ЗМІ

Запрошуємо студентів факультетів журналістики та кінорежисури, стажерів ЗМІ м. Києва та Київської області на ознайомчий семінар, присвячений темам прав людини і прав національних меншин, ксенофобії та формуванню толерантності в Україні.

Семінар відбудеться у неділю 6 грудня, з 10.00 до 16.00 у КНГУ, вул. Волоська 8/5.

В програмі семінару:

- лекція про сучасних стан національних меншин та рівень ксенофобії в Україні,

- презентація дискусійних відеороликів про права людини „Free to choose”;

- тренінговий блок „Ні - мові ворожнечі” або як коректно висвітлювати контроверсійні питання в ЗМІ”;

- презентація видань, які використовуються для виховання толерантності.

Учасники семінару зможуть взяти участь у подальшій розробці власних відеороликів „Free to choose”, які будуть показані на фестивалях документального кіно з прав людини та в загальноосвітніх школах.

Кожен учасник отримає комплект видань проекту „Українські книжки для виховання толерантності”.

Участь безкоштовна. Буде організований кава-брейк, а учасники з Київської області отримають компенсацію витрат на проїзд (за умови наявності проїзних документів й у межах вартості проїзду рейсовим автобусом або 2 класом електропоїзда).

Формування групи учасників відбуватиметься за результатами конкурсного відбору.

Для участі у конкурсі необхідно:

Надіслати заявку та дочекатись підтвердження реєстрації ваших кандидатур на вказану вами адресу електронної пошти. Заявка знаходиться тут: анкета_betol

Контакти організаторів для надсилання заявки та отримання додаткової інформації:

E-mail: knou@ukr.net

Телефон, факс: (044) 248-36-70, 425-97-58 (3 12.00 до 18.00).

Контактна особа: Альфія Шевченко (моб. тел.: +38067-365-57-96).

Просимо звернути увагу, що конкурсні документи повинні надійти не пізніше 28 листопада 2009 року. Учасники конкурсу будуть повідомлені про його результати до 3 грудня 2009.

Додаткова інформація про книги, організацій-виконавців та графік проведення семінарів на сайті Проекту: http://www.betol.org.ua

Проект здійснюється за підтримки Програми «МАТРА» Міністерства закордонних справ Королівства Нідерландів, Будинку Анни Франк та Фонду проектів центрально- та східноєвропейського книговидавництва, Амстердам.