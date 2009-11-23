Кати у мундирах забили до смерті невинну людину

Прокуратура міста Червонограда завершила розслідування кримінальної справи за фактом перевищення службових повноважень працівниками Сокальського райвідділу міліції.

Відтепер доля колишніх працівників міліції, які в новорічну ніч до смерті забили ні в чому не винну людину, залежить від суду...

Житель смт Жвирки (передмістя Сокаля) Роман Стасюк у ніч з 31 грудня на 1 січня 2008 року пішов до центральної ялинки Сокаля. Наступного ранку до матері Романа прийшов міліціонер і повідомив, що її син помер. В акті про смерть, який підписав експерт місцевого моргу, зазначалося, що Стасюк помер від серцевого нападу. Матері та сестрі запропонували якнайшвидше забрати тіло загиблого з моргу та поховати бідаку.

Міліцейська версія

52-річний Роман Стасюк був людиною тихою, скромною, із золотими руками. Після невдалого шлюбу проживав разом із мамою та сестрою. Працював столяром у школі-інтернаті. Справжнє натхнення знаходив у роботі з лобзиком, бо мав червоний диплом червонодеревця. Знайомі та рідні Романа в один голос стверджують, що він ніколи не зловживав алкоголем, навіть на свята більше ста грамів не вживав.

Під новорічний вечір Роман одягнув святковий костюм і пішов до центру Сокаля дивитися на святкові феєрверки, які дуже любив...

“У святкову ніч, – розповідав тодішній начальник Сокальського райвідділу міліції Олег Лаврович, – в’їзд на площу Січових Стрільців, де стояла ялинка, перекрили спецавтомобілем міліції, так званим автозаком. Біля цього автомобіля громадський спокій охороняв міліцейський наряд у складі інспектора з охорони громадського порядку, помічника дільничного та міліціонера. Вони зробили зауваження якомусь чоловікові, і у цей час у розмову втрутився Стасюк. Він поводився агресивно, почав нецензурно лаяти міліціонерів, і його вирішили затримати. Коли почали вести до машини, затриманий повівся ще агресивніше, й міліціонери вирішили одягнути на нього кайданки. У машині затриманому стало погано, і він попросив зняти кайданки, що міліціонери й зробили. Коли автозак під’їхав до райвідділу, затриманий біля сходів втратив свідомість і впав. Міліціонери намагалися надати йому першу допомогу та викликали “швидку”, яка приїхала упродовж 20 хвилин. Лікарі зафіксували, що людина мертва. Від площі до райвідділу – близько 200 метрів. Усе це сталося у межах 10 хвилин...”.

Міліцейську версію незабаром підтвердила й прокуратура. Спираючись на матеріали перевірки обставин трагедії, яку провела Сокальська прокуратура, начальник управління нагляду прокуратури Львівської області О. Синишин у відповідь на звернення родичів загиблого відповів: “Встановлено, що 01.01. 2008 року, близько четвертої години, Стасюк Р.М., перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, на площі Січових Стрільців у Сокалі порушив громадський порядок і був затриманий працівниками Сокальського райвідділу міліції для застосування до нього заходів адміністративного реагування. При вході в адміністративний будинок Сокальського РВ Стасюку стало погано, і працівники міліції надали йому першу медичну допомогу. Однак після прибуття карети швидкої медичної допомоги, не приходячи до свідомості, Стасюк Р.М. помер. Згідно з лікарським свідоцтвом про смерть, Стасюк Р.М. помер внаслідок атеросклеротичної серцево-судинної хвороби, гострої недостатності кровообігу”.

Роман Стасюк ніколи на серцеві хвороби не скаржився. Тому кореспондент “ВЗ” вирішив одразу після трагедії спробувати відтворити останні хвилини життя Романа. З репортером “ВЗ” зустрівся сокальчанин, який, побоюючись помсти міліціонерів, попросив не згадувати його прізвища. “Романа я зустрів о другій годині першого січня, – розповів цей свідок. – Він був абсолютно тверезим. Ми зайшли в кафе-бар “Каштан” і чисто символічно зустріли Новий рік – випили по 50 грамів горілки. Після цього знову повернулись на площу. Підійшовши до ялинки, побачили, як двоє міліціонерів ведуть до чергової машини хлопця приблизно двадцяти років. Його запхали в буду міліцейської машини. Ми з Романом підійшли до цієї машини й попросили, щоб хлопця відпустили, бо почався Новий рік, а це – велике свято. Та молоді міліціонери відповіли, щоб ми не пхалися не в свою справу, при цьому образили Романа. Він почав сперечатися з міліціонерами. Тоді двоє міліціонерів заламали йому руки, одягнули на них кайданки і запхали в свою “Газель”. Всі міліціонери, які були біля машини, сіли в неї й закрили за собою дверцята. Я стояв біля автомобіля і бачив, як здригається буда автомобіля, чув звуки глухих ударів та крики всередині машини...”.

Про сліди тортур на тілі загиблого кореспонденту “ВЗ” розповів і досвідчений сокальський судмедексперт Олександр Козовський. За його словами, його викликали під райвідділ близько 5 години. На тілі загиблого він ще тоді побачив садна на руках від кайданків, садно над правою бровою, а з іншого боку синець.

Після нашої першої публікації про загибель людини у новорічну ніч рідні Романа домоглися того, щоб тіло загиблого забрали на гістологічну експертизу у Львівське обласне бюро судмедекспертизи. Обласні експерти встановили, що Роман Стасюк помер не від серцевої недостатності, як стверджували їхні колеги з Сокаля, а від перелому ребер, тупих травм та больового шоку. Тобто людину замордували. 27 січня 2008 року прокуратура порушила за фактом загибелі Стасюка кримінальну справу.

До честі начальника ГУ МВСУ у Львівській області Василя Пісного, він не став прикривати своїх підлеглих. Після перших публікацій у “ВЗ” міліціонери-кати були звільнені з міліції “за дискредитацію”. Та Сокальська прокуратура ніяк не могла знайти винних. Справу довелося передавати для подальшого розслідування в прокуратуру Червонограда. Минуло майже два роки, й слідчі прокуратури підтвердили висновки журналістського розслідування. “Слідством з’ясовано, повідомили “ВЗ” у прес-службі прокуратури Львівської області, що, перебуваючи в критому кузові службового автомобіля, працівники міліції, всупереч вимогам закону, явно виходячи за межі наданих їм прав і повноважень, завдали затриманому неодноразові удари руками та ногами в різні частини тіла, внаслідок чого заподіяли останньому тяжкі тілесні ушкодження у вигляді множинних переломів ребер, масивних крововиливів в тканини грудної клітки, спини та голови. Вказані тілесні ушкодження в сукупності викликали розвиток шокового стану та стали причиною смерті”.

Колишніх працівників міліції, які у новорічну ніч закатували людину, прокуратура звинувачує у “перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки” та завданні “умисних тяжких тілесних ушкоджень”. Екс-міліціонери перебувають під вартою.

Високий замок