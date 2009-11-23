Кіно програма, дискусії, доповідь «Як це було»

Гете-Інститут в Україні щиро запрошує: «Як це було» - Кіно програма, дискусії, доповідь

Київ, 24.11./27.11./1.12./8.12./15.12.2009 о 18.30.

Ґете-Інститут в Україні - Актова зала - вул. Волоська, 12/4.

Вхід вільний.

У співпраці з кінокритиком Аліком Шпілюком.

Кінопрограма включає стрічки, які під різним кутом зору розглядають події між будівництвом і падінням Берлінської Стіни та наступний період часу, ставлячи при цьому все нові питання.

Фільми демонструватимуться мовою оригіналу.

Для отримання навушників для синхронного перекладу українською майте при собі, будь ласка, посвідчення особи.

Розклад показів: www.goethe.de/ukraine

Інформація: тел.: +(044) 496 12 83