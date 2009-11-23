Круглий стіл: «Органи самоорганізації населення: проблеми, досягнення, перспективи»

24 лмстопада - 10-00 - Круглий стіл: «Органи самоорганізації населення: проблеми, досягнення, перспективи». Учасники: Валерій Борисов, заст.глави Бюджетного комітету ВРУ, координатор Народного Зібрання м. Києва, глава ГО «Київська громада»; Тетяна Трикоз, член правління ГО «Жінки Батьківщини»; Таїсія Бадиленко, глава координаційної ради Органів самоорганізації населення м. Києва в 2005-2008рр.; Віктор Галета, заст.начальника Головного управління внутрішньої політики Київради; Олексій Мужилко, зав.відділом комісії Київради з питань місцевого самоврядування та інші (РІА “Новости”, вул. Станіславського, д.3, оф. 50). Потрібна акредитація. Телефон: 279-56-35

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