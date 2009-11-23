24 листопада - 14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Справа Лозинського: право на захист або слідче дежавю". Як триває розслідування справи за загибеллю Олійника? Де проходить межа між банальним порушенням вимог процесуального закону при розслідуванні справи та протиправними діями слідчих органів? Чому по конкретній справі вже змінено ряд слідчих та склад слідчих груп? Буде викладено конкретні факти та проведено правовий аналіз фактичних даних щодо справи. В роботі візьме участь адвокат арештованого по справі колишнього начальника Голованівського райвідділу міліції Михайла Ковальського - Олександр Мартиновський (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.