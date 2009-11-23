Стартує громадська кампанія "Новий Громадянин"

16:57, 23 листопада 2009
Права людини
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25 листопада - 11-00 - В галереї Лавра стартує Громадська кампанія Новий Громадянин. Це – політично незаангажована громадська ініціатива, метою якої є посилення впливу людей, громадян, на суспільні й політичні процеси в Україні. Учасниками кампанії є  більше 20 незалежних громадських організацій, які захищають права людини,  відстоюють свободу слова, моніторять вибори, вирішують проблеми місцевого самоврядування, дбають про довкілля та здоров’я, допомагають молоді.   (вул. І. Мазепи, 17). svitlana.zalishchuk@gmail.com.

 

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