Житомирський чиновник побив редактора газети "Сільське життя"

17:06, 23 листопада 2009
Права людини
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Той пройшов просити грошей

Редактор газети "Сільське життя" Валерій ІВАНОВСЬКИЙ сподівається, що голова Житомирської районної ради Сергій КРУТІЙ, який побив його у своєму кабінеті, буде покараний правоохоронними органами.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

В.ІВАНОВСЬКИЙ зазначив, що інцидент стався 9 листопада, коли він разом зі співробітниками редакції прийшов до голови райради, щоб врегулювати питання виконання фінансових обов’язків перед виданням, оскільки райрада є його співзасновником.

"E ході розмови, яка перейшла на підвищені оберти, посадовець брутально крикнув мені: "Вийди геть з кабінету!", а після відмови вискочив з-за столу, підбіг та почав випихати з кабінету. Коли це не вдалося зробити, вдарив рукою в нижню частину грудної клітки та живіт", - стверджує В.ІВАНОВСЬКИЙ, додавши при цьому, що подальшу агресію з боку посадовця вдалося припинити після втручання у конфлікт інших осіб, які були присутні в кабінеті.

За словами редактора, завдані посадовцем тілесні ушкодження засвідчені судово-медичною експертизою, справу з приводу побиття веде Богунський райвідділ міліції, а щодо перевищення владних повноважень із застосуванням сили - Богунська райпрокуратура м. Житомира.

У той же час В.ІВАНОВСЬКИЙ зазначив, що з огляду на те, що "житомирська влада мовчить з приводу цього і робить все, щоб покрити посадовця... вкрай необхідно, щоб дану справу взяли під особистий контроль генеральний прокурор та міністр внутрішніх справ України".

 

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