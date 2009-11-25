1 грудня 2009 року о 12.30 у приміщенні УНІАН (вул. Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція, присвячена дискримінації та іншим проблемам ромського населення в Україні, а також перспективам консолідації ромських організацій.

Прес-конференція відбудеться в межах Всеукраїнської конференції “Консолідація ромських організацій Міжнародною громадською організацією «КЕТАНЕ» за підтримки Міжнародного фонду “Відродження” та проекту УНІАН “Права людини”.

Під час заходу ви отримаєте інформацію про об’єднання та консолідацію ромських організацій України; проблеми ромського населення в Україні та підтримку етносу рома; вирішення питання щодо вступу України до Декади Рома в Європі; розробку та реалізацію нової Державної програми ромів України.

У прес-конференції візьмуть участь:

представник Державного комітету України у справах нацiональностей та релігій

Наталія Кияк - менеджер програми "Рома України" Міжнародного фонду “Відродження”

Юрій Іваненко – голова міжнародної ромської організації “КЕТАНЕ”, організатор конференції

Земфіра Кондур – радник Ради Європи з питань ромів в Україні.

Прес-конференція відбудеться в конференц-залі інформаційної агенції УНІАН за адресою вул. Хрещатик, 4.

Початок реєстрації: о 12.00, за редакційним посвідченням.

За додатковою інформацією звертатися до Юрія Іваненко, 050-5880555.

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Мета програми “Роми України” Міжнародного фонду “Відродження” полягає у сприянні ініціативам, спрямованим на підвищення рівня освіти для ромської молоді, вироблення і моніторинг ефективної державної політики щодо ромського населення України, покращення доступу до медичних послуг та правозахист ромської меншини.

Детальніше: http://www.irf.kiev.ua/ua/programs/cs/roma