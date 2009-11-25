Одеська облрада взялася розрулити проблему села Усатове

Голова Одеської облради Микола СКОРИК попередив представників НЕК «Укренерго», що питання будівництва ділянки високовольтної ЛЕП в селі Усатове доведеться винести на розгляд сесії обласної ради 3 грудня, якщо доти проблема не буде «хоча б частково вирішена».

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.СКОРИК повідомив на засіданні президії облради.

Він відзначив, що з урахуванням забезпечення незалежності Одеської області від сусідньої Молдови важко переоцінити важливість завершення будівництва високовольтної лінії «Аджалик-Усатове» фахівцями НЕК «Укренерго». Однак, відзначив голова облради, позиція політичних сил в обласній раді така: не можна при цьому миритися з порушеннями з боку будівельників майнових прав громадян, жителів села Усатове Біляївського району, по чиїх землях і без їхньої згоди ведуть лінію.

М.СКОРИК нагадав, що факти фізичного протистояння між правоохоронними органами і жителями с.Усатове зумовлені, зокрема, побоюваннями громадян щодо шкідливої дії на їхнє здоров’я високовольтної лінії, яку прокладають в безпосередній близькості від житла. “Це достатньо серйозне питання”, – підкреслив М.СКОРИК.

При цьому він зазначив, що йдеться не про реконструкцію енерголінії, збудованої в 1967 році, а про нову потужну ЛЕП, яка місцями проходить приватними землями.

Водночас він закликав жителів с.Усатове «утриматися від зіткнень з працівниками МВС».

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада ц.р. НЕК «Укренерго» відновило установку високовольтних опор лінії 330 кВ «Аджалик-Усатове» в межах селища Усатове. При цьому оператор виходив з рішення Біляївського суду Одеської області, який 11 листопада п.р. визнав незаконними приватні будівлі на земельних ділянках у межах санітарної зони існуючої лінії. Відновлення роботи підрядчиками призвело до зіткнення жителів району з представниками правоохоронних органів, які захищали будівників лінії.

Конфлікт між будівельниками і жителями с.Усатове викликав стурбованість у керівництва Європейського банку реконструкції і розвитку, який попередив НЕК "Укренерго" про можливе припинення фінансування проекту.

Як повідомила прес-служба банку, ЄБРР глибоко стурбований несанкціонованою зміною маршруту будівництва ділянки високовольтної лінії електропередач в Одеській області. Початковий проект був узгоджений з ЄБРР, що було умовою участі ЄБРР у фінансуванні проекту. Банк не менш стурбований конфліктною ситуацією і випадками фізичного протистояння між органами правопорядку і жителями села Усатове, що пов`язані з будівництвом ЛЕП Національною енергетичною компанією (НЕК) "Укренерго".

У листі, адресованому "Укренерго", ЄБРР висловив стурбованість у зв`язку з конфліктом між жителями с.Усатове і компанією з приводу прав на земельні ділянки у зоні будівництва, а також з приводу зіткнень між співробітниками МВС і місцевими жителями, які виступають проти ведення будівельних робіт.

ЄБРР вимагає від НЕК "Укренерго" негайно припинити будівництво, вжити заходів щодо розрядки напруги в районі, а також припинити провадження по цивільних і кримінальних справах, заведених стосовно громадян - учасників конфлікту.

З метою вироблення рішень, які будуть прийнятними для усіх сторін, ЄБРР також пропонує НЕК "Укренерго" свої знання і досвід вирішення конфліктів, пов`язаних з реалізацією проектів.

ЄБРР повідомив компанію, що надання фінансування за даним проектом може бути припинене до тих пір, поки банк не проведе оцінку екологічних і соціальних наслідків рішення НЕК "Укренерго" про зміну первинного маршруту лінії електропередач. А також поки НЕК "Укренерго" не вживе усіх необхідних заходів для того, щоб належним чином вирішити всі екологічні і соціальні питання, пов`язані з цією зміною.

Зокрема, ЄБРР вимагає складання чіткого плану дій для усунення або пом`якшення негативних наслідків, які можуть виникнути в результаті внесення змін в первинний проект, а також для виплати компенсації відповідним сторонам у зв`язку із запланованими роботами.

Кредит ЄБРР на суму 25,8 млн. євро, наданий НЕК "Укренерго" для модернізації магістральних електромереж, був затверджений в 2005 році на умовах, що маршрут нової лінії електропередач не проходитиме через село Усатове. У своєму листі ЄБРР підкреслює необхідність виконання вимог Екологічної і соціальної політики банку, відповідно до якої його клієнти мають дотримуватися міжнародно-визнаних стандартів, громадських консультацій і розгляду скарг.

Довідка УНІАН. У березні 2006 року Верховна Рада України ратифікувала кредитну і гарантійну угоди з ЄБРР про виділення кредиту на 25,755 млн. євро для будівництва лінії електропередачі «Аджалик–Усатове» в Одеській області. Лінію електропередачі напругою 330 кВ і протяжністю 123,7 км будують від підстанції «Аджалик» до підстанції «Усатове».

Роботи включають у себе модернізацію цих підстанцій, будівництво нової ЛЕП і реконструкцію діючої, монтаж протиаварійної автоматики. Вартість проекту, розробленого київським філіалом державного науково-дослідного інституту «Укренергомережапроект» (Харків), становить близько 40 млн. дол. Його реалізацію планується завершити у грудні 2009 року.

Рада директорів ЄБРР на засіданні 29 листопада 2005 року схвалила виділення 25,7 млн. євро для будівництва лінії електропередачі «Аджалик–Усатове». Кредит одержала державна енергетична компанія «Укренерго», що експлуатує магістральні і міждержавні ЛЕП. Позичальник має погасити основну суму кредиту 20 рівними піврічними внесками 17 травня і 17 листопада кожного року. Першою датою погашення кредиту є 17 листопада 2008 року, останньою – 17 травня 2018 року.

Мінпаливенерго відзначає, що будівництво ЛЕП «Аджалик–Усатове» дозволить не лише забезпечити надійне енергопостачання Одеської області і самого селища Усатове, знизивши залежність України від перетікання енергії молдовськими енергомережами, а й створить передумови для подальшого розвитку енергетичної системи країни.