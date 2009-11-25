В Україну не впустили двох російських учених

У МЗС РФ стверджують, що українська влада не дозволила двом російським ученим взяти участь у конференції в Києві.

Про це йдеться у коментарі Департаменту інформації та друку МЗС Росії, який має УНІАН.

Російські дипломати стверджують, що українська влада не дозволила двом російським ученим, що прилетіли до Києва, – ФРОЛОВУ і МЕСЬКОВІЙ – взяти участь у міжнародній конференції, що проводиться за рахунок неурядових організацій, і присвячена актуальним проблемам молодіжної політики в Україні і в Росії.

«Судячи з усього, певним політичним силам в Україні явно не до душі двосторонній діалог, що поступово відновлюється останнім часом, і спрямований на створення умов для повернення наших відносин у русло реального, взаємовигідного партнерства», – йдеться у коментарі.

У зв`язку з цим МЗС РФ закликає «відповідальних політиків у Києві» «добре подумати про можливі наслідки такої практики і вжити заходів для її швидкого викорінення».