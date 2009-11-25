Свободі слова в Одесі ніщо не загрожує?

Ремонт даху в будівлі муніципального Представництва з управління комунальною власністю міськради, в якій розташовується приватний передавальний телерадіоцентр, не загрожує свободі слова в Одесі.

Таку заяву оприлюднив на брифінгу мер Одеси Едуард ГУРВІЦ, коментуючи ситуацію, що склалася, навколо перенесення цього центру в інше приміщення. Саме власники передавального центру, які орендували верхню частину будівлі, уточнив міський голова, перетворили звичайний ремонт даху «на спеціально сплановану провокацію».

Хоча, нагадав Е.ГУРВІЦ, «єдиного орендаря - власника приватного центру - своєчасно попередили про запланований ремонт і необхідність переїхати в інше приміщення. І ніхто тоді ніяких претензій не пред`являв».

Коли ж настав час переїзду, був піднятий галас про загрозу свободі слова, хоча у влади немає претензій до журналістів. «Телекомпанії не орендують приміщень у цій будівлі», - підкреслив Е.ГУРВІЦ.

Разом із тим, він підтвердив, що «міською прокуратурою порушено кримінальну справу. Проте не проти керівництва Представництва з управління комунальною власністю міськради, а за фактом невиконання ухвали окружного адміністративного суду».

Коментуючи виступи в ефірі телеканалів «Арт» і «Град» народного депутата О.КОСТУСЄВА, мер Одеси зазначив, що раніше й сам «багато років був членом парламенту», і чудово розуміє, що парламент - це зріз суспільства. «А в суспільстві, - зазначив він, - є пристойні, нормальні, тямущі люди. І в парламенті таких теж багато. Втім, є в парламенті п`яниці й хами, пройдисвіти й злодії, педофіли і КОСТУСЄВ».

Мер Одеси висловив думку, що зрештою «ця провокація дасть одеситам можливість переконатися в рівні тих, хто її організував».

Тим часом, близько сотні одеситів, які представляють різні громадські організації, провели сьогодні пікетування міськради. Зокрема, представники «Вільної Одеси», «Комітету оборони Одеси» та інші тримали в руках плакати з вимогами «Олігархи припиніть маніпулювати ЗМІ у вузькокорисливих цілях», «Костусєв і Гончаренко – сімейний підряд провокаторів» та ін. На противагу їм група підприємців ринків «Куяльник» і «Північний» свистіли, дуділи у дудки, а також голосно протестували проти ухвалення нових правил роздрібної торгівлі.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня 2009 року Представництво з управління комунальною власністю Одеської міської ради звернулося до «Одеського міського телерадіоцентру» з вимогою звільнити до 15 листопада 2009 року орендовані приміщення.

На думку керівництва ТОВ «Одеський міський телерадіоцентр», Представництво з управління комунальною власністю Одеської міськради створює умови для припинення діяльності ЗМІ, порушуючи постанову Верховної Ради України від 10 червня 2009 року «Про забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової інформації в передвиборний період 2009 року».

23 листопада Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення висловила занепокоєння ситуацією, що склалася у зв`язку з перешкоджанням роботі Одеського міського телерадіоцентру, який здійснює технічне забезпечення мовлення чотирьох регіональних телерадіокомпаній - ТОВ „Телерадіокомпанія „Новая хвиля”; ТОВ „Телерадіокомпанія „52 канал”; ТОВ „Телерадіокомпанія „ГРАД”; ТОВ „Телерадіокомпанія „АРТ”.

Як заявив у коментарі УНІАН заступник начальника Представництва з управління комунальною власністю Одеської міськради Олег ШЕВЧУК, «ми дуже здивовані, що звичайне господарське питання викликало підвищений інтерес деяких політиків. Якщо народним депутатам і навіть кандидатам у Президенти нема про що більше говорити, значить криза в цій країні не закінчиться ніколи».

Орендарем кількох приміщень в будівлі №1 по вулиці Артилерійській, де, згідно з липневим рішенням Одеського міськвиконкому, почато «планові роботи з демонтажу даху, що продірявився, є приватний міський телерадіоцентр, - уточнив О.ШЕВЧУК. – А проведення ремонту викликане тим, що ряд розташованих на верхніх поверхах кабінетів управлінь міськради, зокрема, міського відділення МНС, вже серйозно постраждали від вологи, про що свідчать тріщини і явні сліди замокання».

Ось будівельники і приступили з 18 листопада до робіт з демонтажу багатошарового «пирога» м`якої крівлі, що прийшла в непридатність, яку буде замінено новою, зазначив чиновник. А надалі, відповідно до проекту, буде полагоджене перекриття, проведене омонолічування».

«Якщо ж комусь впродовж півроку, коли власників телецентру попереджали про необхідність підібрати собі інше приміщення під офіс у зв`язку з плановим ремонтом, не хотілося цим займатися, то це зовсім не означає, що співробітники Представництва з управління комунальною власністю міськради мусять байдуже спостерігати, як руйнується комунальна будівля, в якій ми працюємо», - сказав О.ШЕВЧУК.