Справа про загибель солдата перебуває на особливому контролі

Розслідування кримінальної справи за фактом загибелі військовослужбовця строкової служби Антона Морозова перебуває на особливому контролі у Головному управлінні військових прокуратур Генеральної прокуратури України.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні військових прокуратур Генпрокуратури України.

У повідомленні наголошується, що у ЗМІ робляться заяви про те, що органами військової прокуратури замовчуються фактичні обставини загибелі військовослужбовця строкової служби військової частини А0666 солдата Морозова А.О., про що, начебто, свідчить те, що офіцера, винного у смерті солдата, притягують до кримінальної відповідальності лише за необережне поводження зі зброєю”. Такі повідомлення не відповідають дійсності, підкреслюють в ГУ військових прокурату ГПУ.

Так, за їх даними, 15 листопада, негайно після з`ясування обставин загибелі військовослужбовця, військовим прокурором Одеського гарнізону було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.414 КК України (порушення правил поводження зі зброєю, що заподіяло смерть потерпілого). У цей же день після виконання першочергових слідчих дій, порушено кримінальну справу щодо командира мінометної батареї військової частини А0666 капітана Віктора КАРПОВА за ч. 2 ст. 414 та ч. 1 ст. 421 (порушення особою, яка входить в добовий наряд частини статутних правил внутрішньої служби, яке спричинило тяжкі наслідки, запобігання яким входило в обов’язки даної особи) КК України.

16 листопада 2009 року В.КАРПОВА затримано за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 414, ч. 1 ст. 421 КК України, та він утримується на гауптвахті Південного територіального управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України. У цей же день до військового місцевого суду Одеського гарнізону внесено подання про обрання щодо нього запобіжного заходу – взяття під варту.

18 листопада 2009 року суд продовжив підозрюваному затримання до 10 діб, тобто до 26 листопада 2009 року, мотивуючи таке рішення необхідністю надання додаткових даних про особу підозрюваного. У цей же день йому пред’явлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 414, ч. 1 ст. 421 КК України.

20 листопада 2009 року, з урахуванням додатково здобутих у ході досудового слідства доказів, військовим прокурором Одеського гарнізону капітану В.КАРПОВУ пред’явлено нове обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених п. 7 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з хуліганських мотивів), ч. 3 ст. 424 (перевищення військовою службовою особою влади та службових повноважень у формі застосування нестатутних заходів впливу щодо підлеглого, вчинене із застосуванням зброї, що спричинило тяжкі наслідки), ч. 2 ст. 414 (порушення правил поводження зі зброєю, що заподіяло смерть потерпілого) та ч. 1 ст. 421 (порушення особою, яка входить в добовий наряд частини статутних правил внутрішньої служби, яке спричинило тяжкі наслідки, запобігання яким входило в обов’язки даної особи) КК України.

Як повідомляв УНІАН, смертельне поранення з вогнепальної зброї солдат А.Морозов отримав 15 листопада.

За першою офіційною версією, А.Морозов загинув нібито «через необережне поводження зі зброєю». Проте 17 листопада батько загиблого Олександр МОРОЗОВ і брат-близнюк Олексій, що служив разом із Антоном, прийшли в редакцію одного з видань і заявили, що «Антон був убитий».

Військовий суд Одеського гарнізону виніс постанову про взяття під варту строком на 10 діб офіцера 28-ї окремої механізованої бригади 6 армійського корпусу капітана В.КАРПОВА.