У Запоріжжні лікарі торгували безплатними ліками

У Запоріжжі лікарі пологового будинку впродовж трьох років продавали батькам новонароджених ліки, необхідні для відкриття легенів, які були куплені за бюджетні кошти і повинні були надаватися дітям безплатно.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків ГУ МВС України в Запорізькій області, схему торгівлі безплатними медпрепаратами в пологовому будинку виявили співробітники Управління з боротьби з економічною злочинністю.

"З 2007 року в Запоріжжі діє програма "Безплатні пологи", якою передбачено за рахунок коштів місцевого бюджету надання невідкладної меддопомозі при пологах матері й дитині, а так само допомоги новонародженим з певними патологіями. У рамках цієї програми Запорізьким міськуправлінням охорони здоров`я в 2007-2009 рр. було куплено для пологового будинку №5 близько 150 флаконів препарату "Куросурф", який використовується для введення в організм передчасно народженої дитини з метою стимуляції відкриття легенів. Це дозволило повністю забезпечити медустанову цим препаратом, проте посадовці пологового будинку вимагали від батьків купувати "Куросурф", ціна 1 флакона якого в 2007 році становила близько 3 тис. грн., а зараз досягла 6 тис. грн., за власні кошти", - повідомили в ЦГЗ.

При цьому, як встановлено співробітниками міліції, незважаючи на те, що цей медпрепарат вводиться новонародженому в перші години життя і, як правило, лише один раз, батькам пропонувалося придбати до 6 флаконів препарату, що мотивувалося тим, що одного флакону не вистачило і є необхідність в повторному введенні препарату.

На сьогоднішній день дії посадовців пологового будинку кваліфіковані як злочин, передбачений ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, здійснене групою осіб). Ведеться слідство.