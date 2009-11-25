Адвокат Олени Полюхович звинувачує правоохоронців у фальсифікаціях

Народний депутат України Руслан БОГДАН подав до міліції заяву про вимагання адвокатів ще до знайомства із захисниками Олени ПОЛЮХОВИЧ. Про це УНІАН повідомив адвокат матері постраждалих від насильства дітей Андрій ЦИГАНКОВ.

Зокрема, А.ЦИГАНКОВ повідомив, що спочатку в справі про нібито вимагання адвокатів О.ПОЛЮХОВИЧ фігурувала рукописна заява Р.БОГДАНА від 17 жовтня. За словами адвоката, йому вдалося побачити цю заяву під час дачі пояснень в УБОЗ. «Мене це дуже здивувало (дата на заяві – УНІАН), оскільки це був день нашого знайомства, де взагалі про гроші не йшлося. І повідомляти не було про що. І якщо у Р.БОГДАНА були засоби фіксації й запису розмови, то це легко можна підтвердити», - заявив А.ЦИГАНКОВ. Але пізніше, розповів він, при подальшій перевірці заяви вже співробітниками столичної прокуратури (справу про вимагання було передано з МВС до Генпрокуратури 24 жовтня, а звідти пізніше передано до міської прокуратури - УНІАН) рукописна заява Р.БОГДАНА зникла, зате з`явився протокол про злочин, датований 16 жовтня, а зареєстрований 17 жовтня.

На підставі протоколу, зазначає А.ЦИГАНКОВ, Р.БОГДАН нібито звернувся до МВС зі скаргою на адвокатів О.ПОЛЮХОВИЧ А,ЦИГАНКОВА і Валерія КОНОВАЛОВА, які вимагають у нього 2 мільйони доларів США, погрожуючи інакше розповсюдити неправдиву інформацію. Таким чином, наголошує А.ЦИГАНКОВ, «протокол про вимагання було датовано днем, коли ми ще не були знайомі».

«Ми думаємо, що народний депутат України став маріонеткою в чиїйсь грі, - сказав А.ЦИГАНКОВ. - Інакше, як пояснити, що БОГДАН, не будучи з нами знайомим, не маючи якихось смс-ок, телефонних дзвінків, не обмінюючись якимсь іншим чином інформацією за допомогою інших каналів зв`язку, до першої зустрічі прийняв рішення, що адвокати вимагатимуть у нього два мільйони?». На думку А.ЦИГАНКОВА, в наявності явна фальсифікація, мета якої – перешкодити їх адвокатській діяльності.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО заявив про факти розбещення неповнолітніх в “Артеку”.

Керівництво “Артеку”, у свою чергу, заявило, що факти розбещення дітей до центру не мають ніякого відношення.

Пізніше стало відомо, що з цього питання народний депутат Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО направляв численні депутатські звернення до Президента, Генпрокуратури і МВС. Г.ОМЕЛЬЧЕНКО також заявив, що у скандалі фігурують троє народних депутатів.

У свою чергу, 14 жовтня міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що міліція не має доказів причетності народних депутатів до розбещення дітей.

Він повідомив, що ще в квітні цього року у справі про розбещення двох неповнолітніх дітей висунуто звинувачення і було затримано батька цих дітей, а троє працівників дитячого центру проходять у справі як свідки.

20 жовтня Ю.ЛУЦЕНКО звинуватив адвоката потерпілої О.ПОЛЮХОВИЧ у тому, що він нібито вимагав хабар у народного депутата від БЮТ Р.БОГДАНА.

У свою чергу, адвокат потерпілої А.ЦИГАНКОВ спростував цю заяву міністра внутрішніх справ.

Ще один адвокат, який захищає інтереси матері потерпілих від насильства дітей, В.КОНОВАЛОВ заявив про безпрецедентний тиск на нього з боку органів Міністерства внутрішніх справ України.

22 жовтня міністр внутрішніх справ України пообіцяв, що найближчим часом слідчі органів внутрішніх справ порушать кримінальну справу про вимагання адвокатами матері потерпілих від насильства дітей 2 млн. дол.