Політики демонструють «клінічну нездатність» поважати верховенство права

Громадська асамблея України вимагає від влади терміново ухвалити пакет законопроектів щодо виборчого законодавства та діяльності влади.

Про це під час прес-конференції в УНІАН заявив експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир ГОРБАЧ.

Він зауважив, що даний пакет законопроектів напрацьований експертами асамблеї та буде найближчим часом направлений до Верховної Ради, Президента і Кабінету міністрів.

В.ГОРБАЧ наголосив, що ці законопроекти мають забезпечити прозорість діяльності органів влади та ефективний громадський контроль, прозорість діяльності політичних партій, інституалізацію Конституційної асамблеї та можливість оновлення політичної еліти шляхом внесення змін щодо насідків голосування “проти всіх”.

За його словами, без внесення змін до законодавства нинішні вибори Президента нічого не вирішать і не змінять. “Коли громадяни є лише пасивними глядачами, політики це використовують на повну силу. Потрібно поставити політиків у залежність від громадян”, – сказав В.ГОРБАЧ.

У свою чергу, президент ВГО “Українська стратегія” Анатолій ПІНЧУК зауважив, що запропонованим пакетом законопроектів передбачається внести зміни до 4 законів. Зокрема, законопроект, що має забезпечити прозорість діяльності органів влади, передбачає, що інформація про етапи підготовки, прийняття і виконання будь-якого рішення органів влади мають бути доступні усім громадянам України. Відповідна інформація має розміщуватися на веб-сайтах органів влади.

Законопроектом також пропонується введення декларації витрат державних службовців і політичних діячів. “Це фактично ставить політиків та державних службовців під скло. У них стає на порядок менше можливостей вчиняти будь-які корупційні дії або зловживати владою”, - сказав А.ПІНЧУК.

Законопроект щодо введення прозорості діяльності політичних партій, за словами експерта, передбачає забезпечення прозорої фінансової діяльності політичних партій та їхнє фінансування лише фізичними особами.

Законопроектом щодо порядку підготовки та затвердження нової редакції Конституції України пропонується правова можливість, не змінюючи тексту існуючої Конституції, інституалізувати такий орган як Конституційна асамблея. При цьому члени Конституційної асамблеї не можуть протягом 5 років обіймати будь-які посади в органах державної влади.

А.ПІНЧУК також наголосив, що законопроект про внесення змін до Закону “Про вибори Президента України” передбачає, що якщо більше половини виборців проголосували проти всіх кандидатів, то вибори визнаються такими, що не відбулися, і призначаються повторні вибори. При цьому до списку кандидатів у президенти не включаються ті кандидати, які балотувалися перед цим.

Як зауважила голова Всеукраїнської екологічної громадянської організації “Мама-86” Ганна ГОЛУБОВСЬКА-АНІСІМОВА, початок президентської кампанії продемонстрував «клінічну нездатність» політиків поважати власних громадян і верховенство права.

За її словами, зміни до закону про вибори, які забезпечують настання юридичних наслідків у разі небажання громадян бачити жодного зі кандидатів Президентом, необхідні суспільству, щоб змінити правила гри демократичним шляхом.