Круглий стіл на тему: «Як захистити права людини в Придністров’ї?»

Українська Гельсінська спілка з прав людини, Інститут демократії імені Пилипа Орлика, Рух «Громадське спонукання» запрошують до участі у круглому столі на тему ««Як захистити права людини в Придністров’ї?», який відбудеться 3 грудня 2009 року о 12 годині у прес-залі інформаційної агенції «ІнформУАН» за адресою: Київ, вул..Семашко, 13 (ст. метро «Житомирська»).

Безпосереднім приводом для проведення цього заходу стали наступні події: влітку цього року трьох мешканців села Самійлівка Фрунзівського району Одеської області міліціонери місцевого райвідділу міліції без паспортів, нелегально перевели через кордон України з Придністровським регіоном Республіки Молдови, де чоловіків арештували. Як виявилось далі, українці – невинні у злочині, в якому їх підозрюють міліціонери. Але викрадених міліцією трьох селян судитимуть. Сьогодні вони потерпають від катувань та побоїв у СІЗО Григоріополя, що в Придністров’ї.

Як захистити українців, що знаходяться в полоні невизнаної світом, авторитарної псевдодержави? Чи існують, узагалі, можливості або правові механізми захисту прав людини в Придністровському регіоні Республіки Молдови?

Про це – на круглому столі за участю відомих правозахисників України та Молдови. На зібрання запрошуються представники силових відомств України, омбудсмани України та Молдови, посли іноземних держав в Україні.

Володимир Яворський, виконавчий директор УГСПЛ

Наталія Беліцер, Інститут демократії ім. Пилипа Орлика

Тамара Рафальська, Рух «Громадське спонукання»