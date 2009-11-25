У п’яницю, 27 листопада 2009 року, о 14:00 у приміщенні Луганської міської ради (3 поверх, к. 301) відбудеться навчальний семінар «Генеральний план міста Луганська: як взяти результативну участь у обговоренні документу». Захід проводиться з метою допомогти представникам міської громадськості взяти повноцінну участь в обговоренні Генерального плану.

На семінарі учасники познайомляться із основами українського законодавства, яке гарантує участь громадськості в обговоренні генеральних планів міст та можливостями практичної реалізації норм закону. Учасники заходу дізнаються як краще представити свої пропозиції до проекту Генерального плану, на що важливо звертати увагу під час запланованих міською радою презентацій документу а також як можна вносити власні пропозиції. Всі учасники семінару будуть забезпечені роздатковими матеріалами.

Про свою участь у заході просимо повідомити за тел.(0642)491374 або електронною адресою zahyst@gmail.com до 15:00 26 листопада 2009 року. Семінар організовує Східноукраїнський центр громадських ініціатив (СЦГІ).

Генеральний план – основний містобудівний документ, який визначає розвиток міста. Офіційно обговорення проекту Генерального плану міста Луганська розпочато 16 вересня 2009 цього року.

Контакти:

Східноукраїнський центр громадських ініціатив,

Тел./факс (0642)491374,

e-mail: zahyst@gmail.com

http://www.totalaction.org.ua