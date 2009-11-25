Підприємці Києва вимагатимуть звільнення начальника міліції Солом’янського району

У четвер, 26 листопада, о 9:00 відбудеться пікетування МВС України з вимогою до міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка негайно звільнити начальника міліції Солом’янського району Києва Олександра Якимчука у зв’язку з "тиском на столичних підприємців та діями, несумісними зі статусом захисника правопорядку". Адреса: вул. Академіка Богомольця, 10. Телефон для акредитації: 0954775737.