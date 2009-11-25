Американська компанія продовжує судитися із римо-католиками

Корпорація Dugsbery Inc. (США) оскаржує у Вищому господарському суді України право власності римо-католицької парафії на приміщення костелу святого Йосипа у центрі Дніпропетровська.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі римо-католицької парафії Дніпропетровська.

„Вищий господарський суд України приступив до розгляду касаційної скарги Dugsbery Inc., яка не погоджується з рішеннями судів про визнання права власності на будівлю храму св. Йосипа в Дніпропетровську за римо-католицькою парафією”, - наголошується у повідомленні прес-служби.

Юристами корпорації Dugsbery було складено чотири клопотання до ВГСУ, серед яких бажання залучити до участі в розгляді справи свого американського адвоката.

Прихожани костелу св. Йосипа цілодобово молитимуться „за перемогу Божої справи в суді”, - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня 2009 р. Господарський суд Дніпропетровської області ухвалив рішення про право власності римо-католицької громади на костел св. Йосипа. До цього будівлею храму незаконно володіла корпорація Dugsbery Inc" (США). 10 серпня Апеляційний господарський суд Дніпропетровської області залишив в силі рішення від 25 червня, яке таким чином набрало законної сили.

29 серпня відбулась церемонія освячення костелу.

Костел св. Йосипа був побудований у Катеринославі 1877 року за кошти католицької громади – переселенців з Польщі та інших країн Західної Європи. У 1937 р. радянська влада заборонила католикам збиратися в храмі, 1948 р. відібрала приміщення костелу у римо-католицької парафії.