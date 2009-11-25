Україна порушує Конвенцію про свободу об'єднань

Україна постійно порушує Конвенцію Міжнародної організації праці про свободу об`єднань і право на організацію колективних переговорів, які гарантують як трудящим, так і роботодавцям, створення своїх професійних організацій без будь-якого дозволу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив національний координатор МОП в Україні Василь КОСТРИЦЯ сьогодні під час брифінгу.

«Україна має проблеми не лише практичного застосування Конвенції, але й на законодавчому рівні. В Україні є декілька законів, які порушують Конвенцію МОП , і ми закликаємо і уряд, і парламент, профспілки і роботодавців із тим, щоб були внесені зміни до Цивільного кодексу, в закон про організації роботодавців, у закон про порядок реєстрації юридичних осіб і об`єднань громадян, щоб вони були приведені у відповідність із Конвенцією», - зазначив він.

Крім того, додав В.КОСТРИЦЯ, згідно з Конституцією, норми міжнародного права, ратифіковані Україною, є складником національного законодавства. Тому уряд зобов`язаний дотримуватися даної Конвенції, а не законодавства, яке суперечить їй.

Також він зазначив, що Міжнародна організація праці має претензії до українського законодавства щодо процедури початку страйків, визначеної в законі про порядок врегулюванні колективних спорів.