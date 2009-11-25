ВСУ підтримав вирок двом серійним вбивцям

Верховний Суд України підтримав рішення Дніпропетровського апеляційного суду стосовно засудження до довічного ув`язнення Ігоря СУПРУНЮКА та Віктора САЄНКА, які вбили 21 людину.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області, таке рішення ВСУ виніс 24 листопада.

ВСУ розглядав справу за касацією адвокатів серійних вбивць, які здійснювали свої злочини на території Дніпропетровської та Запорізької областей.

Після рішення ВСУ вирок Дніпропетровського апеляційного суду стосовно засуджених набув чинності.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого 2009 року судова колегія Дніпропетровського апеляційного суду винесла вирок 20-річним І.СУПРУНЮКУ та В.САЄНКУ, визнаним винними у вбивстві 21 людини, і засудила їх до довічного ув`язнення.

Суд довів, що зловмисники протягом 2007 року спільно убили на території Дніпропетровської області 18 людей – жінок, підлітків, людей похилого віку.

Судовим слідством також доведено, що І.СУПРУНЮК ще трьох людей убив сам. Крім того, обоє зловмисники визнані винними у розбійних нападах та жорстокому поводженні з тваринами.

Третього спільника названих зловмисників – Олександра ГАНЖУ – визнано винним у розбійних нападах на людей і засуджено до дев`яти років позбавлення волі.

Судова колегія кваліфікувала І.СУПРУНЮКА та В.САЄНКА «як серійних убивць», основним мотивом яких було агресивне прагнення самоствердитися будь-якою ціною та перебороти власний страх. Доказом до такого домінуючого мотиву скоєння злочинів є фотографії та відео сцен убивства на мобільних телефонах. Файли з цими сценами слідство вилучило в персональних комп`ютерах серійних вбивць.

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