БЮТ ініціює посилення покарання за насильство над жінками

Народні депутати від БЮТ та представники громадськості ініціюють посилення в Україні покарання за насильство та наругу над жінками й дітьми та пропонуватимуть на розгляд Верховній Раді низку відповідних змін до Кримінального кодексу України.

Про це повідомила сьогодні на прес-конференції в УНІАН народний депутат України, голова Всеукраїнської громадської організації «Жінки Батьківщини» Раїса СОРОЧИНСЬКА-КИРИЛЕНКО.

За її словами, частина законопроектів щодо внесення змін у чинний КК вже зареєстрована у ВР, а частина буде направлена в парламент для реєстрації найближчим часом.

“Громадська організація «Жінки Батьківщини», яка започаткована в Україні і має 952 районні, міські, обласні та республіканські осередки, має проект про те, як запобігти, як зменшити, як висвітлити дії, які відбуваються в країні, як змінити Кодекс, як змінити статті, щоб припинити побутове насильство в нашій країні”, - сказала Р.СОРОЧИНСЬКА-КИРИЛЕНКО.

За її словами, в Україні зареєстровані такі форми насильства, як побиття, домашнє насильство, сексуальна наруга, сексуальне рабство та експлуатація, міжнародна торгівля жінками та дітьми, примушування до повійства, сексуальне домагання, насильство, зумовлене культурними забобонами, расизмом та расовою дискримінацією. Депутат також виділила, що особливою небезпекою є насильство над неповнолітніми.

Р.СОРОЧИНСЬКА-КИРИЛЕНКО підкреслила, що погіршує ситуацію й те, що в нашій країні не виконується закон про рівні права жінок і чоловіків, і громадські організації не мають того впливу, який би міг надавати можливість припинити зазначені види побутового насильства. Разом з тим правоохоронні органи, як сказала Р.СОРОЧИНСЬКА-КИРИЛЕНКО, не завжди вважають за необхідне втручатися в сімейні стосунки, та навіть отримуючи заяву про насильство, не розглядають його і не доводять до суспільства, чи мав місце інцидент.

Виходячи з цього, за словами депутата, пропонується внести зміни до Цивільного та Кримінального кодексів України щодо посилання кримінальної відповідальності за злочини проти статевої свободи та недоторканності особи, зокрема, мова йде про вдвічі довший термін ув’язнення. Так, до статті про зґвалтування, де передбачається покарання позбавленням волі від 3 до 5 років, зараз пропонується ув’язнення від 6 до10 років; за зґвалтування, вчинене групою осіб, де позбавлення волі передбачено від 7 до 12 років - пропонується від 14 до 24 років; за зґвалтування, яке спричинило особливо тяжкі наслідки, а також згвалтування малолітньої дитини, де передбачалось ув’язнення 8 - 15 років, зараз пропонується 16-25; за насильство і задоволення статевої пристрасті неприродним способом, що карається до 5 років, зараз пропонується покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років; а за насильство малолітньої особи, що спричинило тяжкі наслідки для її здоров’я, де було 8-12 років покарання, на сьогодні пропонується 16-24 роки.

“Ці зміни до кодексу ми будемо голосувати одноголосно”, - зазначила Р.СОРОЧИНСЬКА-КИРИЛЕНКО.