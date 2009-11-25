26 листопада - 10-30 - Прес-конференція на тему: “Рейдери, суди і вибори-2010”. Учасники: Віталій Кулик, політолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства; Олександр Палій, юрист. Також до дискусії запрошені відомі юристи і політологи. Експерти розкажуть про можливі сценарії рейдерського захоплення судів і методи впливу на суддів окремими політичними силами в ході президентської виборчої кампанії, що дозволить контролювати процедуру розгляду порушень виборчого законодавства («Українські новини», вул. Еспланадна, 20). Телефони:. 044 234 89 21, 093 058 37 74, cdpgs@ukr.net.