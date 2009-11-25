26 листопада - 17-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція матері дітей, постраждалих у “Справі педофілів», Олени Полюхович. За місяць, що пройшов з моменту розголосу даної справи, Олену спробували звинуватити в абсолютно різних мотивах, що суперечать один одному, за якими вона добивалася порушення кримінальної справи проти педофілів. Чому затягуються строки досудового слідства і списується все на «неосудність потерпілих»? Чому такий метод взятий на озброєння як єдино можливий вихід уникнути притягання до кримінальної відповідальності осіб, які були опізнані дітьми? Про ці та інші аспекти розслідування «справи педофілів» розкаже сама Олена Полюхович, її адвокат Андрій Циганков і Артем Дегтярьов, редактор опозиційного інтернет-видання “Sproniv.org” Вадим Гладчук (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 050-462-94-15.