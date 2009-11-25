Стартувала акція “16 днів проти ґендерного насильства”

Сьогодні розпочинається щорічна всесвітня акція “16 днів проти ґендерного насильства”.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО.

Він зазначив, що ці дні включатимуть Всесвітній день боротьби зі СНІДом (1 грудня), Міжнародний день боротьби за відміну рабства (2 грудня) та низку інших дат.

Ю.ПАВЛЕНКО повідомив, що Мінсім’ї на заклик неурядових та міжнародних організацій підтримало на національному рівні кампанію Генерального секретаря ООН ПАН Гі Муна щодо викорінення насильства стосовно жінок.

Міністр також зауважив, що за півтора роки національна інформаційно-просвітницька кампанія “Стоп насильству!” набула значних обертів та сприяла певним змінам у суспільстві. Зокрема, у 2009 році з’явилась соціальна реклама “Досить терпіти такі подарунки!” та “Я терплю заради перемоги. А ти?”, які були безкоштовно розроблені одним з рекламних агентств на замовлення спільного проекту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН. Ю.ПАВЛЕНКО зазначив, що завдяки цій рекламі значно збільшилась кількість жінок, які звертались до соціальних служб та органів внутрішніх справ, і повідомляли про факти насильства.

У свою чергу, голова Представництва Європейської комісії в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА підкреслив, що насильство над жінками є грубим порушенням прав людини, яке має дуже серйозні наслідки для жертви, її дітей та громади, а також суспільства в цілому. Він зазначив, що ЄК має спільні з ПРООН та урядом України проекти, спрямовані на запобігання проявів насильства щодо жінок.