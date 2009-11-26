Російські прикордонники застрелили українця

Російські прикордонники застрелили громадянина України, який намагався незаконно перетнути російсько-український кордон, повідомив РІА “Новости” у четвер співробітник прес-служби Держприкордонслужби України. Інцидент стався в ніч на четвер за п`ять метрів від лінії кордону. Житель Харківської області намагався перетнути кордон на автомобілі "Нива" білого кольору з причепом і потрапити на територію України. За словами співробітника прес-служби, українець не відреагував на попередження прикордонників і вони були змушені стріляти. "Куля влучила у водія, він помер на місці", - сказав співбесідник агентства. Російські прикордонники направили інформацію про те, що сталося своїм українським колегам.