Cтартувала громадська кампанія «Новий Громадянин»

В Україні стартувала громадська кампанія «Новий Громадянин», мета якої – посилити вплив громадян на суспільні й політичні процеси в державі.

Як повідомили УНІАН у громадській кампанії, це позапартійна, політично незаангажована, громадська ініціатива.

Ініціаторами заходу є більше 20 незалежних громадських організацій. Серед них: Інтерньюз-Україна, Українська Гельсінська спілка з прав людини, Фонд демократичних ініціатив, Український незалежний центр політичних досліджень, Інститут масової інформації, ВМГО «Фундація Регіональних Ініціатив», Європейська Асоціація Українців, Комітет виборців України, Всеукраїнська екологічна громадська організація (ВЕГО) «Мама-86», Видавництво «Атлант-ЮЕмСі», Громадянська кампанія «МВАРТА: молодь за вами спостерігає!», Дебатна Академія, Громадська організація магістрів державного управління «Еліта держави», ВГО «Українська стратегія», Громадський діяч, Фундація Суспільність, Громадська організація «Центр UA», «Буквоїд», Незалежна медіа-профспілка України, Інститут політичної освіти, Кримська асоціація вільних журналістів, Центр громадської експертизи, Інститут медіа права, «Мої вибори», Східноукраїнський центр громадських ініціатив "Тотальна акція на підтримку прав людини та демократії" та інші.

Громадська кампанія розпочинається триватиме до квітня. Виборча кампанія та вибори будуть в центрі уваги цієї ініціативи.

Кампанія буде відбуватися шляхом координації діяльності громадських ініціатив, завдяки інформаційній підтримці одне одного, моніторингу виборчої кампанії та виборів, посиленого інформування суспільства та мас-медіа.

Учасники кампанії мають намір виробити нові механізми громадського впливу, контролю, тиску на політику. Це підвищить рівень відповідальності громадян та політиків за державні процеси в Україні.

Громадська кампанія на підтримує жодного кандидата у президенти, а також не направлена проти жодного з них. Також учасники ініціативи не братимуть участі у майбутніх місцевих чи парламентських виборах.

Громадська кампанія реалізовується завдяки об’єднанню зусиль та ресурсів її учасників. Висвітлення будь-якої інформації у будь-якому ЗМІ відбувається на безкоштовній основі. Кампанія буде активно використовувати Інтернет та соціальні медіа у своїй діяльності.