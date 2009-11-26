У Львові відбувся допрем’єрний показ голівудського фільму про Голодомор

В Українському католицькому університеті Львова за сприяння Українського інституту національної пам’яті відбувся допрем’єрний показ повнометражного документального фільму Holodomor: Ukraine`s Genocide («Голодомор: Геноцид в Україні»), який був створений в Голівуді.

Як повідомили УНІАН в університеті, на показі були присутні люди, які пережили Голодомор 1932-1933 років, представники громадських та наукових кіл.

Протягом 2008-2009 років в Україні та США працювала знімальна група, у складі фахівців зі Сполучених Штатів Америки, Канади та України на чолі з голлівудським режисером Бобі ЛІ, яка спільно з Moksha Films & Tomkiv Entertainment зняла повнометражний документальний фільм про Великий голод в Україні.

Зйомки фільму проходили у найбільш постраждалих від голоду Київській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Основним стрижнем фільму є події Голодомору 1932-1933 років, проте сюжетні й тематичні лінії простягаються від 1917 року до початку Другої світової війни. Фільм ґрунтується на архівних матеріалах, кіно- та фотодокументах 30-х років минулого сторіччя, які підсилені розповідями живих свідків тих подій та коментарями вчених і науковців з України, США та Канади.

Фільм знято англійською мовою за кошти української діаспори в США.

Згодом планується передати копії фільму у бібліотеки вищих та середніх навчальних закладів як України, так і провідних закордонних університетів.