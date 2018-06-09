Високий вольтаж, або Чому прямий шлях - не завжди найкоротший? (доповнено)

Вже понад двох тижнів десятки одеських міліціонерів щоранку з’являються приміському селі Усатовому наче на роботу. Їх вже упізнають місцеві жителі. Дехто навіть приліпив „чужинцям” образливі прізвиська. Іноді, особливо коли до Усатового підвозять групу працівників мас-медіа, між міліціянтами та місцевими мешканцями спалахують сутички і „на горіхи” перепадає обом сторонам.

Високовольтна лінія розріже село навпіл

Причина цього протистояння, що набуло всеукраїнського розголосу, - намагання компанії „Південні енергетичні системи” будь-що побудувати частину високовольтної лінії „Аджалик”-„Усатове”... просто на земельних наділах, що перебувають у приватній власності. Тобто не оминаючи Усатове, як планувалося кілька років тому, - а немов „розрізаючи” відомий населений пункт навпіл. У програші, таким чином, опиняються не лише ті селяни, чиї наділи „реквізують заради перемоги демократії”, а й їхні сусіди. Люди не тільки не хочуть жити у безпосередній близькості від постійних джерел небезпечного опромінення (у чому вони впевнені на всі 100 відсотків), а й із острахом очікувати щороку типових для Одещини зимових природних явищ.

Річ у тім, що в цій „вогкій” місцевості, що неподалік від Хаджибейського та Аджалицького лиманів у разі стрімкого перепаду температур можливі налипання мокрого снігу на електропроводи. Утворюються такі собі „загіпсовані кінцівки”, що під власною вагою не можуть не падати на землю. Кілька років тому з-за цієї причини мешканці найбільшої в країні області на деякий час ... були відрізані від зовнішнього світу. Не працювала електрика у домівках, не ходили потяги, бо не було струму вздовж залізничних колій, - як, власне, й самих проводів, що валялися на насипу.

Владці ж Одеського регіону наразі тримаються іншої лінії поведінки. Яка нібито також враховує інтереси простих громадян.

Лінія „Аджалик”-„Усатове” - рятівна соломинка для одеситів

Національна енергетична компанія „Укренерго” у грудні 2005 року домоглася від Європейського банку реконструкції і розвитку кредиту у сумі 25, 755 млн. євро на будівництво другої повітряної лінії електропередач „Аджалик”-„Усатове”. Відстань між цими двома підстанціями лишень 33 км. Єдиною умовою для одержання грошей ЄБРР тоді вважав максимально чесну й прозору тендерну процедуру на виконання відповідальних робіт. Європейцям не спадало на думку, що в країні, де нещодавно демократія тріумфально перемогла плутократію, хтось насмілиться посягати на чиюсь приватну власність. Надто земельну, яку на Заході звикли захищати усіма можливими засобами.

Необхідність зведення другої лінії „Аджалик”-„Усатове” – очевидна. Існуюча нині первинна лінія збудована ще у 1963 році. У 1987-му вона була реконструйована. Тоді, понад два десятиліття тому, її пропускна спроможність була розрахована на 600-700 мегаВат. В разі необхідності дозволялися подеколи й 735 мВ. Однак впродовж останніх років у період осінньо-зимового максимуму сумарне навантаження споживачів Одеської області сягає 1200 мВ, при цьому одна тільки „аджалицько-усатівська” лінія витримує аж 850 мВ! Аби в одеситів не щезала електроенергія (як це регулярно траплялося у середині 90-х років минулого століття), доводиться покладатися на режими роботи міждержавних ліній електропередач „Україна-Молдова”.

Початковий проект спорудження другої, більш надійної повітряної лінії високого вольтажу передбачав відведення землі під ці потреби за межами населеного пункту. У 2006 році Біляївська районна рада, схарактеризувавши новобудову як важливу частину розвитку магістральних мереж всієї Одещини, без вагань затвердила відповідний документ. Окремим пунктом було передбачено відшкодування втрат землекористувачів.

Минуло кілька років. І „Південні енергетичні системи” раптом надумали „зекономити” на маршруті майбутньої ЛЕП, - шляхом ... перейменування „будівництва” на „реконструкцію”. „Стару” лінію електропередач, яка загалом „нешкідлива”, почали „підсилювати” новими опорами. Розраховуючи, звісна річ, у недалекому майбутньому помітно підсилити потужність на цьому відтинку.

Як стверджує перший заступник директора Південної системи Національної енергетичної компанії „Укренерго” Анатолій Шведкий, запропонований новий проект начебто пройшов усі органи перевірки, в тому числі за параметрами екологічної безпеки. „Ми діємо повністю у правовому полі, - каже пан Шведкий. – У нас є всі дозвільні документи на побудову даної лінії електропередач”. За його словами, оцинковані опори, що нині встановлюються, зменшать напругу електричного поля у кілька разів, порівняно з теперішніми „радянськими”. Якщо раніше на старих опорах провід знаходився на відстані 9 метрів від землі, - зараз він буде піднятий на рівень вище 15 метрів. Якщо на старих опорах напруга була на рівні 5, 3 кВ на 1 квадратний метр, на нових вона складатиме 1, 3 кВ.

Судові баталії

Однак представники ініціативної групи мешканців Усатового наполягають на безумовному виконанні рішення Біляївської райради. Згідно з ним лінія має проходити на відстані не менше одного кілометра від житлових будинків, по лісопосадці. Цифри, що ними оперують функціонери з Мінпаливенерго, усатівці самі не в змозі перевірити; до того ж „оновлені” документи, що ніби дозволяють вести будівництво, представники енергокомпанії їм уперто не показують.

Судячи з розвитку подій, в обох сторін є достатньо кваліфіковані „юридичні загони”.

Наразі, здається, „Укренерго” в цьому сенсі „веде в рахунку”. Юристи компанії подали позов до Біляївського районного суду, мовляв, група екзальтованих громадян, яку доморощені політики „накручують” на неправочинні дії, заважає виконувати важливе державне завдання забезпечення безперебійного енергопостачання регіону та славетного міста-героя. Мовляв, якщо взимку завалиться бодай одна зі старих електроопор, - пів-Одеси опиниться без світла!

Журналіст УНІАН не був присутній на слуханнях цієї справи. Так само, як і низка інших зацікавлених сторін, скажімо, представники Усатівської сільради чи члени ініціативної групи жителів приміського села. Припускаю, що шановний суд почув від високооплачуваних „енергетичних” адвокатів, в тому числі, й нагадування про традиційну „історичну роль” Біляївщини в життєзабезпеченні мільйонної Одеси. Маю на увазі знаменитий водогін на околиці 16-тисячного райцентру, завдяки якому місто-герой забезпечується чистою водою з Дністра. Можливо, суду були надані й інші, більш сучасні аргументи на користь „Укренерго”.

У підсумку „Іменем України...” була винесена ухвала на користь енергетиків.

Та коли до Усатового, в оточенні працівників міліції, прибули з райцентру двоє судових виконавців з метою виконати прийняту напередодні” „дозвільну” ухвалу, їх зустріли розлючені місцеві мешканці. Їхні інтереси у перемовинах зі співробітниками виконавчої служби представляв не менш „підковані” правозахисники. З’ясувалося, що в ухвалі „навмисне” не значаться чіткі вказівки на точне місце встановлення нових опор. Окрім „адреси”, за якою мають заробляти гроші будівельники, наявні іще декілька „туманностей”. Швидше за все, складаючи текст документу, в суді врахували високу вірогідність апеляційного оскарження тієї ухвали в Одесі або ж в якомусь іншому сусідньому обласному центрі.

Тим часом депутати Біляївської районної ради звернулися до депутатів і голови Одеської облради Миколи Скорика, аби вищий представницький орган захистив конституційні права мешканців Усатового. Голова райради Олександр Семенов вбачає у діях енергетиків відступи від технічного проекту, що затверджувався цим органом у 2006 році.

Усатівці відгороджуються від „загарбників” колючим дротом та ...іконами

Наразі бригадам „Укренерго” фактично лишилося звести тільки дві опори – і „справу зроблено”. Та усатівці виявилися набагато упертішими, ніж це передбачали штатні юристи компанії. Люди чергують на „відвойованих” енергетиками земельних ділянках цілодобово: палять багаття, в тому числі зі старих шин, відгороджуються від „загарбників” – хто колючим дротом, а хто ...іконами. Міліціонери, яких в селі теж вистачає, теж не можуть похвалитись залізною витримкою. Через постійне перебування у стані „високого вольтажу” правоохоронці знімають стрес за допомогою місцевих напоїв. А потім, у періоди „відкритого протистояння” перед телекамерами, зриваються і б’ють найбільш ревних захисників права на приватну власність. Під „гарячу руку” навіть й діти потрапляють.

Згадуваний вище Анатолій Шведкий продовжує маніпулювати цифрами. У нього вплив електромагнітного поля, залежно від аудиторії, вже коливається від трьох до чотирьох разів. Збитки ж від застосування важкої техніки, від безпосередньої близькості окремих домоволодінь до лінії високої напруги чиновник обіцяє компенсувати населенню відповідно до постанови Кабінету міністрів. Чиновник навіть готовий безоплатно надати проекти виконання біологічного захисту, розроблені київськими проектними інститутами, тим власникам, чиї будинки перебуватимуть у санітарній зоні.

Усатове - заручних хитрих політиків?

...Журналіст УНІАН, який ось вже понад 20 років є жителем Біляївського району, спостерігав дещо схожі події після Чорнобильської катастрофи 1986 року. Попри значно більшу „контрольованість” на теренах тодішньої Української Радянської соціалістичної республіки окремих „екологічно стурбованих осіб”, громадськість орденоносної Одещини, включаючи Біляївський район (саме його землі оточують селище Теплодар), таки домоглася припинення будівництва майбутньої Одеської атомної електростанції. Громадські ж діячі, підтримані далекоглядними партфункціонерами (дехто вже й у Києві непогано влаштувався...), заробили на тій пропагандистській кампанії величезний політичний капітал.

То ж було б дивно, якби напередодні вирішального періоду президентської перевиборчої кампанії-2009 штаби основних кандидатів „прогледіли” чудовий провід „замочити” своїх політконкурентів руками усатівців.

Почалося все з інформації про нібито відданий главою Одеської обласної держадміністрації Миколою Сердюком наказ міліції „мочити селян”. Пам’ятаючи про місце народження добродія Миколи – легендарне козацьке село Хоружівка – „доброзичливці” сповна скористалися шансом дискредитувати президентську владу як „душителя” прав громадян на приватні земельні наділи. Очільники Одеської обласної ради (більшість депутатів якої складають члени Партії регіонів) поквапились стати на бік усатівців, включно з тими, чиї документи на право власності, скажімо так, іще не оформлені належним чином. При цьому керівники облради повторюють: зведення другої лінії „Аджалик”-„Усатове” – життєво необхідне!..

Як повідомила УНІАН прес-служба Верховної Ради України, заступник голови комітету ВР з питань податкової та митної політики Микола Катеринчук вніс на розгляд парламенту проект постанови „Про створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування законності будівництва повітряної лінії потужністю 330 кВ „Аджалик-Усатове”. Проект передбачає перевірку „законності, санітарних норм і стандартів, прав і свобод громадян під час спорудження і реконструкції, а також можливість завдання шкоди громадянам”.

3 грудня депутати Одеської обласної ради мають ґрунтовно розібратись із термінами „будівництво” та „реконструкція”. Вже зараз перший заступник голови облради Микола Тиндюк скептично оцінює оту „економію” в 3 або 5 кілометрів, через яку в Усатовому ведуться мало не „бойові дії” із застосуванням міліцейських спецзасобів.

Натомість селяни готуються до чергових „штурмів”. Водночас принюхуючись не лише до людей у міліцейській формі, а й до якихось незнайомих кремезних чоловіків у помаранчевих робах. Ті начебто мали б виглядати схожими на будівельників, - насправді ж, як вже встигли визначити спостережливі усатівці, всі як один володіють прийомами рукопашного бою і, можливо, навіть вправно стріляють як з положення „лежачи”, так і „з коліна”.

Олег БАЗАК, для УНІАН

Коментар для УНІАН.Дмитро Гурський, заступник міністра охорони навколишнього середовища України:

Автономна Республіка Крим, місто Севастополь та Одещина – три „найскандальніші” регіони України, якщо оцінювати їх з точки зору систематичного недодержання правил екобезпеки.

Конфліктна ситуація навколо побудови в Усатовому ЛЕП-300 нині постійно присутня у новинних випусках провідних телеканалів. Очільники „Укренерго” стверджують, ніби мають у своєму розпорядженні всі необхідні дозвільні документи, в тому числі й узгоджені з міністерством охорони навколишнього середовища. Позаяк, починаючи з 1 січня поточного року, контролювання ситуацій, подібних до нині обговорюваної, вже не входить у коло моїх безпосередніх посадових обов’язків, не братиму на себе сміливість заявляти, що такі дозволи справді видавалися. Зазначу лишень: у минулі роки я, як куратор цього напряму, неодноразово виявляв у документах, що їх нібито узгоджено з моїм міністерством, безсумнівні ознаки підробки.

- Рішення, згідно з яким „Укренерго” мало прокладати лінію електропередач, оминаючи Усатове, Біляївська районна рада затвердила ще у 2005 році...

- ...перепрошую, але дозвіл на спорудження екологічно небезпечного об’екту або цілої системи (як це має місце в Усатовому) не є компетенцією райради. Дозвільні документи – це результат довготривалої наукової експертизи, екологічної та санітарної експертиз, що їх здійснюють відповідні центральні органи, навіть не регіональні!

- Про Біляївську райраду я згадав лише з метою „позначити” час початку цієї скандальної історії.

- Якщо Верховна Рада України справді утворить спеціальну слідчу комісію з приводу подій в Усатовому, остаточні висновки цього органу, сподіваюся, не будуть закритими для громадськості. В разі підвищеного інтересу до питання наявності у „Укренерго” дозволів на реконструкцію ЛЕП-300 у межах села Усатового будь-який засіб масової інформації може скерувати до нас офіційний запит і отримати у відведені Законом терміни повну й ґрунтовну відповідь.

- Дехто з керівників енергетичної компанії ладен бачити у протистоянні „шкурний інтерес” великої групи селян. Вони нібито не хочуть прогавити можливість отримати від „Укренерго” велику грошову компенсацію” за завдання непоправної шкоди” їхньому здоров’ю...

- Спробую відповісти не як урядовець, а як пересічний громадянин. Моя рідна сестра багато років має дачу, що знаходиться на відстані приблизно 35 метрів від такої ж лінії електропередач. Я на цій дачі частенько гостюю і можу засвідчити: жодними негативними наслідками для здоров’я людей ця ЛЕП-300 не загрожує (так звана санітарна зона, обов’язкова при будівництві й функціонуванні ліній електропередач високого вольтажу, повинна складати не менше ніж 30 м – авт.).