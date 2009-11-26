Екс-мер Києва, нардеп Омельченко збив на смерть людину (фото)

25 листопада, о пів на десяту вечора під Києвом, на виїзді з села Чапаївка, позашляховик "Міцубісі Паджеро" збив пішохода. За кермом джипа був народний депутат України, екс-мер Києва Олександр Омельченко. Про це повідомляє Магнолія-ТВ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ Києва з посиланням на начальника столичного Управління ДАІ Анатолія СІРЕНКА, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 25 листопада, близько 21.20 на Столичному шосе неподалік зупинки громадського транспорту „Віта-2”.

О.ОМЕЛЬЧЕНКО, рухаючись за кермом власного автомобіля „Міцубісі-Паджеро” зі сторони Конча-Заспи в напрямку Києва, скоїв наїзд на 48-річного чоловіка, який переходив проїзну частину дороги зліва направо по ходу руху автомобіля. Від отриманих тілесних ушкоджень пішохід помер на місці пригоди.

Місце, де сталася трагедія чудово освітлено. Є розмітка і відповідні знаки. Проте зі слів місцевих жителів, цей перехід вважається в Чапаївці небезпечним.

У письмовому поясненні О.ОМЕЛЬЧЕНКА, яке було надано співробітникам ДАІ, зазначено, що його автомобіль рухався в напрямку міста у другій смузі руху зі швидкістю біля 70 км/год (на даній ділянці відповідним знаком встановлено обмеження максимальної швидкості до 80 км/год). Він також пояснив, що в с. Чапаєвка перед його автомобілем через потік зустрічного транспорту несподівано з`явилася людина. За словами народного депутата, пішохід переходив дорогу в невстановленому для переходу місці, приблизно за 40 метрів від пішохідного переходу. Такі ж покази надав один зі свідків. В поясненні О.ОМЕЛЬЧЕНКО також вказує, що застосував екстренне гальмування, аби уникнути наїзду, повідомив А.СІРЕНКО.

Народний депутат знаходився на місці ДТП до завершення оформлення матеріалів пригоди, а також пройшов медичну експертизу (висновок №001101), яка засвідчила, що він був тверезим, додав начальника столичного Управління ДАІ.