МЗС України не підтверджує інформацію про звільнення «Аріани»
15:14, 26 листопада 2009Права людини
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На борту судна - 24 українці
Міністерство закордонних справ України не підтверджує інформацію про звільнення судна “Аріана” з 24 українцями на борту з піратського полону.
Про це кореспонденту УНІАН заявили у прес-службі МЗС.
Раніше агентство “Рейтер” повідомило, що сомалійські пірати звільнили судно “Аріана”. Про умови звільнення судна і стан моряків не повідомлялось.
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