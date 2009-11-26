МЗС України не підтверджує інформацію про звільнення «Аріани»

15:14, 26 листопада 2009
Права людини
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На борту судна - 24 українці

Міністерство закордонних справ України не підтверджує інформацію про звільнення судна “Аріана” з 24 українцями на борту з піратського полону.

Про це кореспонденту УНІАН заявили у прес-службі МЗС.

Раніше агентство “Рейтер” повідомило, що сомалійські пірати звільнили судно “Аріана”. Про умови звільнення судна і стан моряків не повідомлялось.

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