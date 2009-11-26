В Україні з’явиться громадська організація “Дім Африки”

В Україні до кінця року з’явиться неурядова громадська організація “Дім Африки”.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив керуючий партнер юридичної фірми “Левенець, Маців та партнери” Олексій ЛЕВЕНЕЦЬ.

“До кінця року ми плануємо завершити всі необхідні кроки для офіційної реєстрації. Зараз існує організаційний комітет”, - сказав О.ЛЕВЕНЕЦЬ.

До складу організаційного комітету входять кадрові дипломати, представники бізнесу, громадські діячі, діячі культури, мистецтва, професійні архітектори і правники.

За словами учасників прес-конференції, місією проекту є зробити Африку більш зрозумілою для України, а також сприяти подоланню зашорених стереотипів щодо країн цього континенту, а Україну зробити більш відомою для Африки. Основною складовою діяльності організації “Дім Африки” є розвиток приватної ініціативи у сфері бізнесу, комерції та культури. Створення такої організації має на меті вихід українських технологій, брендів, імен у сфері культури та мистецтва на ринки країн Африки, зокрема, країн-лідерів – Нігерії, ПАР та інших.

“На жаль, у нашій країні відсутня політика стосовно розвитку відносин з Африканським континентом... Відносини, які можуть розвиватись, надзвичайно різноманітні”, - сказав посол України в Федеративній Республіці Нігерія та країнах ЕКОВАС у 2004-2009 роках Олег СКОРОПАД.

За його словами, рівень товарообороту між раїнами Африки та Китаєм у декілька разів перевищує товарооборот між Африкою та Україною.

“Дім Африки” буде тією структурою, яка сприятиме розвитку гуманітарного, культурного, економічного, туристичного співробітництва між нашими країнами. А крім того, нам є чому і повчитися”, - наголосив О.СКОРОПАД.

Проекти, що сьогодні перебувають на різних стадіях розробки і реалізації, охоплюють різні сфери. У сільському господарстві цікавим може бути спільне виробництво молочних продуктів. У сфері будівництва українські фахівці беруть участь у розробці проектів зведення об`єктів інфраструктури і соціальної сфери. Крім того, є проекти з реалізації, а згодом і випуску в країнах Африки української сільськогосподарської техніки, йшлося на прес-конференції.

“Дуже приємно, що новий міністр закордонних справ України заявив, що Африка буде належати до пріоритетів української політики. Ми весь час розривалися між Сходом і Заходом, не помічаючи такого серйозного континенту, де нас знають, де нас чекають, де нас люблять. Може не всі, але багато хто вважає друзями”, - сказав перший заступник голови координаційної Української Всесвітньої Ради Михайло РАТУШНИЙ.