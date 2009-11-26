Що заважає СБУ завершити розслідування справи про Голодомор

У Службі безпеки України наголошують на необхідності внесення змін до кримінально-процесуального законодавства з метою повного та об’єктивного завершення кримінальної справи за фактом вчинення геноциду в Україні в 1932-1933 роках на етапі судового розгляду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови СБУ Микола ГЕРАСИМЕНКО сьогодні на прес-конференції у Києві.

Він повідомив, що СБУ виступить з пропозицією до Президента України про те, щоб шляхом внесення змін до чинного законодавства створити у Верховному Суді України відповідний структурний підрозділ, який буде уповноважений розглядати злочини проти людства.

Як наголосив заступник голови СБУ, сучасне українське кримінально-процесуальне законодавство не готове до розгляду такої складної категорії справ.

М.ГЕРАСИМЕНКО пояснив, що, відповідно до чинного законодавства, суди закривають справу, якщо обвинуваченого вже немає у живих. У зв’язку з цим, зауважив М.ГЕРАСИМЕНКО, особливості розслідування справи про Голодомор є такими, що більшості осіб, яким слідчі СБУ висунуть обвинувачення у геноциді українського народу, вже немає у живих.

«Ми готуємо подання до суду, суд розглядає справу, підтверджує, що ці люди були винними, й одразу ж закриває справу, тому що їх вже немає у живих», - пояснив ситуацію заступник голови СБУ.

«А ми хочемо піти європейським шляхом: суд повинен надати юридичну оцінку, констатувати вину і зробити це у рамках сучасного розвитку нашого кримінально-процесуального законодавства, адже чинне є застарілим», - сказав М.ГЕРАСИМЕНКО.

За його словами, чинне кримінально-процесуальне законодавство не дає можливості розглядати такі справи у повному обсязі, як немає і суддів, що мають досвід і спеціалізуються на розгляді таких справ.