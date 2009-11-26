Правоохоронці у змові із забудовниками історичної частини Києва?

Представники громадських організацій, які виступають проти знищення історичної частини Києва і незаконної забудови міста, впевнені, що міліція перебуває у змові із забудовниками.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявила доктор медичних наук, заслужений лікар України Ольга БОГОМОЛЕЦЬ.

Як зазначила О.БОГОМОЛЕЦЬ, «міліція отримує чітку вказівку пускати забудовників і не втручатися, коли людей б’ють».

Її підтримав представник Комітету захисту Жовтневої лікарні та парку ім.Богомольця Вадим БЕРЕЗОВСЬКИЙ, який сказав, що під час кількох конфліктів громадян із забудовниками «міліція спокійно спостерігала, як б’ють мешканців: стоїть позаду і посміхається… Команди на захист мешканців їм ніхто не давав і не дає».

За його словами, неодноразові заяви з цього приводу надсилалися до начальника Печерського райуправління міліції, але реакції, крім формальних відписок, про відмову у порушенні кримінальних справ за фактом побиття людей ніякої.

У свою чергу, голова громадської організації «Захист Печерську від мародерів» Олександр ГУДИМА заявив, що особи, які охороняють території, де має вестися незаконне будівництво, добре підготовлені й організовані. Крім того, у будь-якого із забудовників є телефони керівників так званих охоронних організацій, за якими забудовники у будь-який момент можуть викликати «силову допомогу», додав він.

Як наголосив представник громадської організації «Наша земля» Ігор ГУРЧИК, подібні дії відбуваються не лише у Печерському районі, а по всьому Києву - «можна лише міняти адреси».

Продовжуючи тему, лідер гурту «Мандри» Сергій ФОМЕНКО зауважив, що у будь-якій цивілізованій країні подібні дії чи бездіяльність з боку представників влади стали б одразу серйозним приводом для звільнення посадових осіб. Оцінюючи ситуацію із забудовою столиці, він сказав: «Те, що відбувається з архітектурою у Києві, це вандалізм, який можна порівняти із руйнуванням могил. Якщо так буде продовжуватися, то через п’ять років Київ стане не тим містом, яке можна любити, яким можна милуватися».

Колишній головний архітектор Києва Микола ЖАРІКОВ висловив переконання, що руйнування архітектурної спадщини Києва та незаконні забудови будуть тривати доти, доки у столиці не буде створена громадська містобудівна рада, до якої увійдуть як фахівці-архітектори, так і представники громадських організацій.