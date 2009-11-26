Ізраїль оголосив про спрощення візових процедур для українців

Уряд Ізраїлю оголосив про спрощення візових процедур для українців.

Як повідомляє «Німецька хвиля», віднині громадяни України, що вирушають на Святу землю у складі організованої групи, зможуть оформити візу лише за 48 годин.

Упродовж наступних трьох років власті Ізраїлю сподіваються збільшити турпотік до понад 3 млн. відвідувачів на рік й особливу роль для досягнення цієї мети відводять гостям з України. Віднині набувають чинності нові правила оформлення в’їздних віз для організованих груп українських туристів.

Візу можна буде оформити лише за 48 годин, замість 10 діб очікування, як практикувалося досі. Це послаблення, за оцінками фахівців галузі, значно спростить відвідини святих місць християнства, насамперед, українським прочанам і студентам.

За словами міністра туризму Ізраїлю Стаса МІСЕЖНІКОВА, останнє нововведення – це перший вагомий крок, який підтверджує серйозність намірів ізраїльської сторони щодо реалізації програми повного скасування візового режиму з Україною.

Крім того, як повідомили «Німецькій хвилі» у Мінтуризму Ізраїлю, найближчим часом готується до початку запуск в Україні нової рекламної кампанії, покликаної ознайомити з принадами відпочинку в Ізраїлі.