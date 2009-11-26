Черновецький зачинив двері для представників громадськості

У Київській міській раді запроваджено більш жорсткий режим перебування на пленарних засіданнях помічників депутатів та представників громади.

Як передає кореспондент УНІАН, такі правила почали діяти з дня підписання розпорядження Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО «Про організаційні заходи щодо перебування в залі пленарних засідань Київської міської ради» під №677 від 23 листопада 2009 року.

Згідно з цим документом, на пленарному засіданні Київради дозволено без запрошення перебувати Президенту України, прем’єр-міністру, голові Верховної Ради і народним депутатам.

Заборонено прохід та перебування у залі пленарних засідань під час цих засідань та під час засідань президії Київради особам, які не входять до вищезазначеного переліку і не є депутатами Київради.

Заступники голови КМДА, радники столичного голови, працівники секретаріату Київради та інші особи, присутність яких необхідна під час розгляду питань порядку денного та під час засідань президії, мають право бути присутніми на пленарних засіданнях та засіданнях президії за списком, затвердженим заступником міського голови – секретарем Київради, або за пред’явленням разового письмового запрошення, підписаного Київським міським головою чи секретарем Київради.

Особи, запрошені на пленарне засідання, розміщуються на відведених для них місцях, йдеться у розпорядженні.

Окремим пунктом встановлено, що депутати Київради та інші особи у порядку, встановленому розпорядженням, можуть входити до сесійної зали лише після 9.55 (початок засідання - о 10.00), тобто за 5 хвилин до початку роботи засідання. До цього часу у сесійній залі проводитиметься, згідно з розпорядженням, організаційно-технічна підготовка до пленарного засідання.

Своїм розпорядженням Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ визнав нечинним розпорядження про заходи перебування в залі пленарних засідань різних осіб від 6 грудня 2006 року. Передбачається, що введення нового порядку підвищить рівень та ефективність роботи засідань Київради.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у кулуарах Київради перебуває значно менше людей, ніж зазвичай. Посилено охорону на входах до кулуарів та сесійної зали, яка, зокрема, залишає за дверима у коридорах помічників депутатів, а також представників їхніх прес-служб та прес-служб фракцій. У кулуари Київради можуть пройти лише по одному представнику цих прес-служб.

Як заявили у фракції Блоку Кличка, на їхнє переконання, відтепер діяльність Київради фактично переведена у закритий режим. У зв’язку з цим фракція вимагатиме припинити цю нову практику.

Як повідомляв УНІАН, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ уже намагався після свого обрання на посаду Київського міського голови обмежити перебування у будівлі КМДА та Київради.