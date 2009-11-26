Інтереси білорусів у Грузії відстоюватиме Вірменія

Міністерства закордонних справ Білорусі і Вірменії домовилися про те, що тимчасове сприяння в захисті прав та інтересів громадян Білорусі, які потрапили в надзвичайні ситуації на території Грузії, здійснюватимуть Посольство Вірменії в Грузії і Генеральне консульство Вірменії в Батумі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2009 року Міністерство закордонних справ Білорусі рекомендувало білоруським громадянам при відвідинах Абхазії та Південної Осетії враховувати закони Грузії. МЗС уточнив, що в`їзд іноземців до Абхазії та Південної Осетії допускається тільки з напрямів, відповідно, Зугдідського і Горійського муніципалітетів, тобто з боку Грузії. Проникнення до Абхазії та Південної Осетії зі всіх інших напрямів без спеціального дозволу грузинської влади забороняється і карається відповідно до Кримінального кодексу Грузії.

Міністерство закордонних справ Білорусі вимушене було робити свої роз`яснення у зв`язку з випадками арештів двох білоруських громадян у зв`язку з їхніми відвідинами Абхазії та Південної Осетії.

Російські ЗМІ сприйняли цю заяву МЗС Білорусі як визнання територіальної цілісності Грузії, до складу якої входять Абхазія і Південна Осетія.

Білорусь не має свого дипломатичного представництва в Грузії, а Грузія – в Білорусі.