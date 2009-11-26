ОБСЄ відкрила в Україні Місію зі спостереження за виборами

Сьогодні Бюро демократичних інституцій та прав людини ОБСЄ (БДІПЛ) офіційно відкрило в України Місію зі спостереження за виборами Президента.

Про це оголосила на прес-конференції в УНІАН глава Місії Посол Гайді ТАЛЬЯВІНІ (Швейцарія).

Вона повідомила, що до складу Місії входять 16 міжнародних експертів, які працюватимуть у Києві, та 60 довгострокових спостерігачів, що спостерігатимуть за ходом виборчої кампанії в регіонах держави. Також БДІПЛ запросило 600 короткострокових спостерігачів, які відстежуватимуть події в України безпосередньо у день виборів 17 січня 2010 року.

Як наголосила Посол Г.ТАЛЬЯВІНІ, Місія оцінюватиме перебіг виборчого процесу з огляду на відповідність зобов’язанням ОБСЄ та іншим міжнародним стандартам демократичних виборів, а також положенням національного законодавства України.

Зокрема, робота Місії буде зосереджена на аналізі законодавчої бази та її застосуванні, діяльності виборчих комісій та органів влади, проведення виборчої кампанії, діяльності ЗМІ, доступі спостерігачів до виборчого процесу та розв’язання виборчих конфліктів.

У день виборів спостерігачі будуть присутні при відкритті виборчих дільниць, у ході голосування, підрахунку виборчих бюлетенів та встановлення результатів виборів на всіх рівнях.

Місія зі спостереження на виборах ОБСЄ працюватиме разом із делегаціями Парламентської асамблеї ОБСЄ та іншими міжнародними партнерами.

На наступний день після виборів Місія опублікує заяву щодо попередніх результатів спостереження за виборчим процесом та висновків. Кінцевий звіт буде оприлюднений приблизно за два місяці після закінчення роботи Місії.

Як зазначають в ОБСЄ, Місія залишиться в Україні у разі проведення другого туру виборів.