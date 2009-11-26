Луценко повірив, що швидкість автівки Омельченка була близько 70 км/год

Міністерство внутрішніх справ України порушило кримінальну справу за фактом дорожньо-транспортної події за участю автомобіля народного депутата України Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО сьогодні журналістам.

«Зараз потрібно встановити, що було причиною смерті громадянина. Якщо причиною був автомобіль пана ОМЕЛЬЧЕНКА – це один шлях розвитку (справи), якщо інший автомобіль на зустрічній смузі – це інший шлях. Слідство встановить причинний зв`язок смерті й інші нюанси, необхідні для пред`явлення звинувачень», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Міністр повідомив, що в даний час слідство намагається встановити особу загиблого. «Про жодні передчасні звинувачення я зараз не можу говорити», - наголосив він.

Ю.ЛУЦЕНКО додав, що О.ОМЕЛЬЧЕНКО дав усі необхідні свідчення слідству. «Єдине, що я можу сказати – автомобіль рухався зі швидкістю близько 70 км, і за кермом був тверезий депутат», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

На думку міністра, перспектива розвитку цієї кримінальної справи стане відома до березня 2010 року. «Практика показує, що експертизи тривають не менш як два місяці, і в цей попередній час сторони мають право замовити додаткові експертизи, й інколи це розтягується на роки. В даному випадку я думаю, що навряд чи хтось буде зацікавлений у затягуванні справи, і насамперед сам пан ОМЕЛЬЧЕНКО зацікавлений у тому, щоб ця справа була об`єктивна і швидко розслідувана», - вважає міністр.

Ю.ЛУЦЕНКО відзначив, що в даний час, доки О.ОМЕЛЬЧЕНКУ не пред`явлено звинувачення, кримінальна справа за фактом ДТП є компетенцією Міністерства внутрішніх справ. «Але якщо експертиза покаже причетність і безпосередню провину народного депутата, то, безперечно, ця справа буде передана в Генеральну прокуратуру», - пояснив міністр внутрішніх справ.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби Управління ДАІ Києва, народний депутат О.ОМЕЛЬЧЕНКО 25 листопада близько 21.20 на Столичному шосе неподалік від зупинки громадського транспорту «Віта-2» на смерть збив пішохода.

О.ОМЕЛЬЧЕНКО, рухаючись на власному автомобілі «Міцубісі-Паджеро» з боку Кончі-Заспи у напрямку Києва, вчинив наїзд на 48-річного чоловіка, який переходив проїжджу частину дороги зліва направо по ходу руху автомобіля. Від одержаних тілесних ушкоджень пішохід помер на місці події.

У письмовому поясненні О.ОМЕЛЬЧЕНКО, яке було надано співробітникам ДАІ, відмічено, що його автомобіль рухався у напрямку міста в другій смузі руху зі швидкістю близько 70 км/год. (на даній ділянці відповідним знаком встановлено обмеження максимальної швидкості до 80 км/год.). Він також пояснив, що в селі Чапаєвка перед його автомобілем з-за потоку зустрічного транспорту несподівано з`явився чоловік. За словами депутата, пішохід переходив дорогу у невстановленому для переходу місці, приблизно за 40 м від пішохідного переходу. Такі ж свідчення надав один зі свідків. У поясненні О.ОМЕЛЬЧЕНКО також вказує, що застосував екстрене гальмування, щоб уникнути наїзду.

Народний депутат перебував на місці ДТП до завершення оформлення матеріалів події, а також пройшов медичну експертизу (висновок №001101), яка засвідчила, що він був тверезий, йдеться в повідомленні ДАІ.