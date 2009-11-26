Прес-конференція на тему: «Річниця Голодомору. Уроки історії»

27 листопада - 10-00 - В медіа-холдингу «Главред-медіа» відбудеться прес-конференція на тему: «Річниця Голодомору. Уроки історії». Учасники: голова Українського інституту національної пам’яті Ігор Юхновський; директор архіву Служби безпеки України Володимир В’ятрович (вул.Стрітенська, 2/8). Акредитація на місці за редакційними посвідченнями. Телефон: (068) 346 39 41.

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