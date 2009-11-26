Всеукраїнська конференція «Співпраця громадськості, бізнесу та влади на шляху до подолання гендерно стереотипної та дискримінаційної реклами в Україні»

27 березня - 10-00 - Відбудеться Всеукраїнська конференція «Співпраця громадськості, бізнесу та влади на шляху до подолання гендерно стереотипної та дискримінаційної реклами в Україні». Організатори - Регіональне представництво фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та ВГО «Жіночий консорціум України» (готель «Експрес», вул.Шевченко 38/40). Початок реєстрації о 09.30. Потрібна акредитація. Телефони: 044 279 – 00 – 26, 8 096 239 26 00, natalia_t@bigmir.net.

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