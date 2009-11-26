27 листопада - 14-00 - Відбудеться засідання прес-клубу, присвяченого обговоренню питань дискримінації жінок в сучасному суспільстві. Учасники: заст. міністра України у справах сім`ї, молоді та спорту Тетяна Кондратюк; координатор Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні ЄС-ПРООН Лариса Кобелянська; радниця з гендерних питань міністра України у справах сім`ї, молоді та спорту Тамара Мельник; директор Інституту Ліберального суспільства Оксана Кисельова. Організатори - Міністерство України у справах сім`ї, молоді та спорту, Національна рада жінок України та Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні (“Укрінформ”, вул.. Б.Хмельницького, 8/16). Потрібна акредитація. Телефони: 067 290 55 01, 569 40 75.