28 листопада Президент України Віктор Ющенко візьме участь у меморіальних заходах із вшанування пам`яті жертв Голодомору 1932-1933 років.

8-45 - Президент України покладе квіти до Меморіального знака жертвам Голодомору (Михайлівська площа).

9-00 - у Софійському соборі Глава держави буде присутнім на чині і молитві по померлим від голоду . Трансляцію заходу у прямому ефірі вестиме НТКУ.

15-15 - на території Державного музею «Меморіал пам’яті жертв голодоморів в Україні» за участю Віктора Ющенка розпочнуться меморіальні заходи, які у прямому ефірі транслюватимуться Національною телекомпанією України (вул. Мазепи 15А).

15-15 - скорботна хода, покладання до підніжжя Меморіалу пам’яті жертв голодоморів в Україні горщиків зі свічками та «колосків пам’яті»

15-50 - звернення Президента України до Українського народу

16-00 - Національна хвилина мовчання

16-02 - розпочнеться Всеукраїнська акція «Засвіти свічку».