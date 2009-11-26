Дискусія на тему: “Наші революції (1989-2004): поразка чи перемога?”

28 листопада - 17-00 - Відбудеться дискусія на тему: “Наші революції (1989-2004): поразка чи перемога?” за участю Марціна Войцєховського, журналіста «Газети виборчої», автора книжки «Pomaran`czowy majdan» (WAB, 2006) та Миколи Рябчука, письменника й публіциста, автора книжки «Улюблений пістолет пані Сімпсон. Хроніка помаранчевої поразки» (К.І.С., 2009) (книгарня «Є», вул. Лисенка, 3).

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