Прес-конференція на тему: «Жінки і матері з дітьми в ув’язненні: початок чи закінчення насильства»

Проводиться акредитація на прес-конференцію на тему: «Жінки і матері з дітьми в ув’язненні: початок чи закінчення насильства» за участю Державного департаменту України з питань виконання покарань та Інформаційно-консультативного жіночого центру. Прес-конференція відбудеться в рамках всесвітньої акції «16 днів протидії ґендерному насильству» та Всеукраїнської кампанії «СТОП насильству» 1 грудня о 14-00 (вул. Артема, 58/2, оф. 14). Телефон: 050-358-63-93.