Відрахована студентка судиться із Запорізьким університетом

Відрахована студентка Запорізького національного університету Олена КОВАЛЬОВА подала в суд на вищий навчальний заклад, стверджуючи, що її відрахування було незаконним.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив координатор громадської ініціативи „Студентський захист” Андрій ЧЕРНИХ.

За його словами, 10 серпня О.КОВАЛЬОВА була зарахована на факультет соціальної педагогіки та психології цього навчального закладу як пільговик.

Після проведення перевірки прокуратурою Запорізької області було встановлено, що надані документи особи, яка згідно з Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» має 2 категорію постраждалої внаслідок Чорнобильської катастрофи, при вступі до ВНЗ не підпадають під пільгу вступу поза конкурсом.

Після цього на підставі протесту виконуючого обов’язки прокурора Запорізької області дівчина була відрахована з університету.

На думку А.ЧЕРНИХА, некомпетентність та неуважність приймальної комісії та працівників Запорізького національного університету не може покладатись на абітурієнта.

„Відповідно до правил прийому абітурієнтів на місце державного замовлення на пільгових умовах, були вчасно надані та належним чином оформлені всі необхідні документи. Приймальною комісією було належним чином перевірено надані документи. Зауважень щодо достовірності інформації в поданих документах, їх законності зі сторони приймальної комісії не було. Слід зазначити, що приймальна комісія, не намагалися витребувати від КОВАЛЬОВОЇ Олени будь-яких інших додаткових документів”, - зазначає А.ЧЕРНИХ.

Він виразив сподівання, що дівчина продовжить навчання в Запорізькому національному університеті.