У Чернігові активізуються радикальні молодіжні угрупування

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив виконавчий директор Чернігівського громадського комітету захисту прав людини Віктор ТАРАСОВ.

"Останнім часом доводиться констатувати, що ситуація в молодіжному середовищі Чернігова не зовсім відповідає ідеям толерантності. Невеликий обласний центр стає ареною протистояння молодіжних екстремістських угрупувань правого та лівого спрямування", - сказав він.

Так, за даними правозахисника, 6 листопада в Чернігові відбулася сутичка між представниками молодіжних рухів націоналістичного та антифашистського спрямувань, в результаті якої декілька учасників бійки зазнали тілесних ушкоджень. Міліція порушила кримінальну справу за ст. 296 «Хуліганство» Кримінального кодексу України.

Також, як зазначив В.ТАРАСОВ, 19 листопада представники молодіжного антифашистського руху (так званої «Антифи») провели у центрі Чернігова марш пам’яті антифашиста Івана „Костолома” Хуторського, вбитого в Москві за 3 дні до цього. Мовчазною ходою, тримаючи в руках свічки і банери з написами «16 ноября убит нацистами», «Не забудем, не простим – 16.11.2009», антифашисти пройшли вулицями міста, роздаючи листівки.

Крім того, за інформацією В.ТАРАСОВА, 21 листопада відбулася інша масова акція, яка була організована вже націоналістичними молодіжними угрупуваннями. "Акція, що зібрала біля 100 учасників, спочатку мала «миролюбну» назву „Марш за здоровий спосіб життя”, про що й було заздалегідь поінформовано місцеву владу. Але поміж гасел, з якими ніхто б не став сперечатись (як-от: „Займись спортом” або «Здорова молодь - здорова майбутнє!»), були присутні й ксенофобські та антисемітські гасла, що можуть розцінюватися як такі, що пропагують расову та національну ворожнечу", - розповів В.ТАРАСОВ.

За його словами, закінчилась акція мітингом біля пам`ятника Тарасу Шевченку, де були зачитані вимоги націоналістів до нинішньої влади. А вже під кінець акції близько 30 представників «Антифи» в масках та з палками намагалися несподівано атакувати колону націоналістів. Тільки оперативні дії правоохоронців дозволили запобігти кровопролиттю. Бійці спецпідрозділу «Беркут» розсіяли та частково затримали нападників.

За наявною інформацією, на 28 листопада в Чернігові запланована чергова масова акція радикальних націоналістів в рамках так званої «загальнонаціональної кампанії проти нелегальної міграції». "На жаль, доводиться констатувати, що з наближенням виборів деякі політичні сили будуть активніше використовувати антимігрантську та ксенофобську риторику, що аж ніяк не сприятиме встановленню принципів толерантності в молодіжному середовищі", - зауважив В.ТАРАСОВ.