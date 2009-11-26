В іранської правозахисниці відібрали медаль і диплом Нобелівської премії

Іранська влада конфіскувала у правозахисниці Ширін Ебаді медаль і диплом Нобелівської премії миру, врученої їй у 2003 році.

Про це повідомляє AFP із посиланням на заяву МЗС Норвегії, яке відкликало дипломатичного представника Тегерана, щоб висловити свій протест. За наявною інформацією, медаль і диплом, а також деякі інші речі Ебаді були вилучені з банківського сховища.

"Ми шоковані, ми намагаємося відмежуватися від таких вчинків", - цитує агентство слова глави норвезького зовнішньополітичного відомства Йонаса Гара Стьоре. Він зазначив, що це перший в історії випадок конфіскації Нобелівської премії миру владою будь-якої країни.

Як відомо, Ширін Ебаді отримала Нобелівську премію миру в 2003 році за внесок у розвиток демократії і боротьбу за права людини, особливо жінок і дітей в Ірані. У червні цього року вона брала участь у демонстраціях у Брюсселі, закликаючи не визнавати результати президентських виборах, на яких перемогу отримав Махмуд Ахмадінеджад.

Кореспондент