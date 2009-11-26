Суд відпустив додому винних у справі про вибухи в Лозовій

Сьогодні у Військовому апеляційному суді Військово-морських сил України в Севастополі завершився розгляд справи про вибухи на артилерійських складах поблизу райцентру Лозова Харківської області в серпні 2008 року.

Обвинувачений колишній командир частини, підполковник Андрій ПОЛЯКОВ визнаний винним, але амністований, повідомив ІА "МОСТ-Харків" заступник військового прокурора Центрального регіону Андрій ПОДОСІНОВ.

За його словами, в кінці судового процесу колишній командир частини, підполковник А.ПОЛЯКОВ зажадав амністії, пославшись на Закон «Про амністію», прийнятий Верховною Радою 12 грудня 2008 року. Цим законом передбачено оголошувати амністію і поширювати її дію в першу чергу на ті категорії засуджених, які найбільш незахищені й уразливі соціально: на неповнолітніх і жінок, а також чоловіків, які мають дітей у віці до 16 років або дітей-інвалідів.

Оскільки у А.ПОЛЯКОВА неповнолітня дочка, і він є учасником бойових дій, суддя визнав за потрібне задовольнити його клопотання. Так само, як і другого обвинуваченого - головного інженера 61-ої військової частини Олександра ЗАЇКУ, повідомив А.ПОДОСІНОВ, додавши, що О.ЗАЇКА також виховує неповнолітню дитину.

"Суд визнав ПОЛЯКОВА і ЗАЇКУ винними, але вирішив їх амністувати. Амністія - це воля держави дати можливість людині виправитися без покарання. Передбачається, що людина усвідомить свою провину і більше не скоїть злочину", - сказав А.ПОДОСІНОВ.

Довідка УНІАН. 27 серпня 2008 року на території 61-го арсеналу Міністерства оборони поблизу міста Лозова Харківській області сталася пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. За межі 5-кілометрової зони було евакуйовано більш як 1,5 тис. осіб, ще близько двох тисяч залишили цю зону на власному автотранспорті, за межі 3-кілометрової зони було виведено 4600 осіб.

У результаті вибухів згоріли декілька приватних будинків, було пошкоджено дві школи і два дитсадки в Лозовій, а також Катериновську загальноосвітню школу, дитсадок, учбово-виховний комплекс і загальноосвітню школу в селі Кірове Близнюковського району.